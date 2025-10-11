Ejército maliense dice haber abatido a «influentes» jefes terroristas del Estado Islámico

Bamako, 11 oct (EFE).- El Ejército maliense anunció este sábado haber abatido a «influyentes» jefes terroristas del grupo yihadista vinculado al Estado Islámico EIGS en operaciones aéreas coordinadas por la fuerza unificada de la Alianza de los Estados del Sahel (AES) en Menaka, al este del país.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Malienses explicó en un comunicado que los bombardeos aéreos llevados a cabo el pasado 8 de octubre en Inarabane, en la región de Menaka, tuvieron «un éxito notable» y fueron realizados con «gran precisión».

«Las informaciones, la preparación minuciosa y la planificación coordinada de las fuerzas de AES permitieron neutralizar a influyentes jefes terroristas, autores de numerosas exacciones contra la población, de ataques y secuestros en el espacio de AES (que incluye a Mali, Níger y Burkina Faso)», se lee en la nota.

Entre los yihadistas neutralizados figura Boubacar, conocido como Boubacar Demougui, alto mando operativo del Estado Islámico en el país, junto a otros dirigentes del grupo Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS) como Ismael uld Habib uld Chogib y Ahmed uld Alwane uld Choghib.

Mali, Níger y Burkina Faso están gobernados por juntas militares golpistas y en 2023 anunciaron la creación de AES que estableció un pacto de defensa común contra los grupos yihadistas activos en la zona, además de promover la cooperación económica entre los tres países. EFE

