Ejército paquistaní dice que 23 soldados y 200 combatientes talibanes murieron en combates

Islamabad, 12 oct (EFE).- El Ejército de Pakistán dijo este domingo que 23 soldados paquistaníes murieron en los enfrentamientos en la frontera de este país con Afganistán, y estimó que más de 200 combatientes talibanes afganos e insurgentes afiliados a los fundamentalistas de Kabul fallecieron en los combates.

«Durante los enfrentamientos nocturnos, 23 valientes hijos de Pakistán abrazaron el martirio mientras defendían la integridad territorial de nuestra amada patria frente a esta acción indignante, mientras que 29 soldados resultaron heridos», dijo en un comunicado el ala de medios del Ejército paquistaní (ISPR).

La misma fuente evaluó que, según estimaciones de inteligencia «creíbles» y una evaluación de daños, «más de 200 combatientes talibanes y terroristas afiliados fueron neutralizados, mientras que el número de heridos es mucho mayor». EFE

