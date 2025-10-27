Ejército ruso procede a liquidar a los defensores de Kúpiansk y Pokrovsk que no se rinden

3 minutos

Moscú, 27 oct (EFE).- El ejército ruso ha procedido a liquidar a los miles de defensores de los bastiones ucranianos de Kúpiansk y Pokrovsk que se encuentran cercados y se niegan a rendirse, según informó este lunes el ministerio de Defensa de Rusia.

El parte de guerra señala en Telegram que los ucranianos intentaron hasta en cuatro ocasiones romper el cerco en la localidad de Kúpiansk (región de Járkov) en la orilla derecha del río Oskol.

Según la fuente, medio centenar de soldados fueron eliminados por la artillería y los drones, que destruyeron también dos blindados.

Mientras, en zona de la estación de tren de Pokrovsk (región de Donetsk) las unidades rusas habrían acabado asó con más de 60 enemigos, además de dos blindados y tres automóviles.

Expertos independientes admiten que la situación en ambas ciudades es crítica para Kiev, aunque no confirman que Moscú haya roto las líneas de suministro en Pokrovsk, el principal objetivo de la actual ofensiva rusa en el Donbás.

El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, anunció el domingo que el ejército ha logrado rodear a las tropas ucranianas en Kúpiansk, que tenía unos 25.000 habitantes antes de la guerra.

Según informó al presidente ruso, Vladímir Putin, las tropas rusas habrían logrado cercar hasta 18 batallones ucranianos en una localidad que los rusos tomaron al principio de la guerra, pero perdieron en septiembre de 2022 en la más exitosa contraofensiva ucraniana.

El general también destacó que las unidades de la agrupación Tsentr (Centro) han sitiado a 31 batallones enemigos en la zona de Pokrovsk (Donetsk), gran centro industrial y nudo de comunicaciones que los rusos intentan tomar desde mediados de 2024.

Además, destacó que las tropas rusas están a punto de conquistar la localidad de Yampil, que se encuentra a escasos kilómetros de Limán, también en Donetsk.

Tanto Kúpiansk como Pokrovsk, además de Limán, son clave para hacerse con el control desde el norte y el sur de las dos principales plazas fuertes del ejército ucraniano en el Donbás: Sloviansk y Kramatorsk.

El asesor de Putin, Kiril Dmítriev, estimó en 10.500 los soldados ucranianos cercados en Kúpiansk y Pokrovsk.

«Con el fin de minimizar las bajas innecesarias, le pido, como hicimos en el pasado, que tome todas las medidas necesarias para garantizar la rendición de los soldados ucranianos, aquellos, por supuesto, que deseen hacerlo», dijo Putin a Guerásimov.

Además, también pidió a sus generales que protejan a la población civil y la trasladen a lugares seguros.

La prevista cumbre en Budapest entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se canceló debido a la negativa del Kremlin a declarar un alto el fuego en Ucrania.EFE

mos/jgb