Ejército sirio anuncia que terminó su operación en Alepo pero los kurdos lo niegan

afp_tickers

3 minutos

El ejército sirio anunció el sábado haber concluido su operación contra el último bastión kurdo de Alepo, afirmación desmentida por las fuerzas kurdas, que aseguran seguir combatiendo a las tropas gubernamentales.

Los enfrentamientos en esta ciudad del norte de Siria entre el gobierno central y los kurdos, que controlan parte del noreste del país, causó al menos 21 civiles muertos desde el martes, según fuentes de ambos bandos.

También provocó alrededor de 155.000 desplazados, en su mayoría habitantes de los barrios kurdos, según las autoridades.

Estos combates, los más violentos en Alepo desde la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024, estallaron mientras ambas partes tienen dificultades para aplicar un acuerdo alcanzado en marzo para integrar las instituciones de la administración autónoma kurda y a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en el nuevo Estado.

Tras tomar el control de Ashrafieh, el otro barrio en manos de los kurdos, el ejército sirio informó, en una declaración a la agencia oficial Sana, del «cese de todas las operaciones militares en Sheij Maqsud a partir de las 12H00 GMT».

Horas después, las autoridades sirias anunciaron el traslado de combatientes desde Sheij Maqsud hacia el territorio autónomo kurdo, más al este.

Un corresponsal de la AFP vio al menos cuatro autobuses verdes con combatientes a bordo, escoltados por las fuerzas de seguridad.

Aún así, las fuerzas kurdas afirmaron que los combates continúan, negando la versión «sin fundamento» de las autoridades y asegurando que cuentan «seguir resistiendo».

A primera hora de la tarde aún se escuchaban disparos, según corresponsales de la AFP, que vieron previamente al ejército entrar en el barrio y a militares socorrer a civiles atrapados en sus casas.

El viernes, al igual que en días anteriores, el ejército permitió a los civiles utilizar dos «corredores humanitarios» para salir de los barrios kurdos.

Damasco había llamado el viernes a las fuerzas kurdas a abandonar la ciudad, prometiéndoles trasladarlas de forma segura a las zonas controladas por las FDS en el noreste del país.

Pero los combatientes atrincherados en Sheij Maqsud rechazaron cualquier rendición. Y, según una fuente militar citada por la televisión oficial, «lanzaron drones de ataque contra barrios de Alepo» desde sus posiciones en el este de la ciudad.

Pese a estos enfrentamientos, los kurdos siguen dispuestos a mantener las conversaciones con Damasco para negociar la integración de sus instituciones en el poder central.

Antes de los anuncios contradictorios del ejército y de los kurdos, una alta responsable de la administración kurda siria, Elham Ahmed, no había descartado una retirada, pero puso como condición mantener «una protección kurda local» para los habitantes de los barrios kurdos de Alepo.

bur-lk/at/anb/mab/jvb