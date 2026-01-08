Ejército sirio bombardea áreas kurdas de la ciudad de Alepo

El ejército sirio bombardeó este jueves en los barrios kurdos de la ciudad de Alepo tras advertir a los civiles que abandonaran la zona, en el tercer día de combates que ya dejaron 21 muertos, según datos de las fuerzas kurdas y del gobierno.

Los enfrentamientos, que estallaron el martes, son los más violentos registrados hasta ahora entre las fuerzas del gobierno sirio y tropas kurdas, ante las dificultades para aplicar un acuerdo destinado a integrar la administración del noreste del país a las nuevas autoridades nacionales.

La gravedad de la situación alcanzó un grado tal que Turquía ya anunció estar lista a intervenir, del lado de las autoridades sirias contra las fuerzas kurdas.

Las autoridades sirias anunciaron este jueves la implementación de un «toque de queda total» y «hasta nueva orden» en varios barrios de Alepo, incluyendo las zonas de mayoría kurda.

Un acuerdo firmado en marzo pasado establece que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, de mayoría kurda) debían integrarse al Estado sirio antes de fin de año, pero su aplicación se ha estancado.

Los kurdos controlan vastas extensiones en el noreste del país, ricas en petróleo y trigo, en la frontera con Turquía.

Las autoridades sirias habían aceptado conceder a civiles corredores humanitarios para abandonar la región. De acuerdo con esas autoridades, unas 16.000 personas huyeron de la región el jueves. La víspera, lo habían hecho miles.

Las FDS, que tienen el apoyo de Estados Unidos e Israel, fueron la punta de lanza en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, derrotado en Siria en 2019.

Pero desde el derrocamiento del presidente Bashar al Asad en diciembre de 2024, los kurdos han tenido relaciones tensas con el poder central.

«Hemos pasado por momentos muy difíciles (…) mis hijos estaban aterrorizados», dijo Rana Issa, de 43 años, cuya familia huyó del barrio de Ashrafieh bajo fuego de francotiradores.

«Muchas personas quieren irse», pero temen a los tiradores, dijo Issa a la AFP.

Los vuelos siguen suspendidos en el aeropuerto de Alepo y corresponsales de la AFP dijeron que tiendas, universidades y escuelas permanecieron cerradas por segundo día consecutivo.

