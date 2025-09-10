Ejército sudanés afirma que «pronto» romperá asedio de los paramilitares sobre Al Fasher

The Swiss voice in the world since 1935

Jartum, 10 sep (EFE).- El Ejército sudanés aseguró este miércoles que «pronto» romperá el asedio impuesto desde hace meses por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) sobre la ciudad de Al Fasher, capital de Darfur Norte, y donde cientos de miles de refugiados padecen una trágica situación humanitaria.

«El avance hacia Al Fasher se está llevando a cabo según lo planeado, y las Fuerzas Armadas continúan firmes las operaciones de campo (…) saludamos la firmeza de nuestros héroes combatientes en Al Fasher y pronto allí llegaremos», dijo el comandante en jefe adjunto del Ejército sudanés, el teniente general Yaser al Atta.

En una reunión con altos mandos militares en Kordofán, en el centro sur del país y punto de conexión estratégico entre Jartum y la extensa región occidental de Darfur, Al Atta afirmó que el Ejército «ha asestado duros golpes a la milicia de las FAR en las zonas occidentales de Kordofán», que abrirían el camino hacia Al Fasher.

Esa ciudad, el último reducto del Ejército de Darfur, acoge a varios campamentos de desplazados por la guerra, el mayor de ellos el de Abu Shouk.

El asedio impuesto por las FAR sobre la urbe desde mayo de 2024 impide la entrada de alimentos, medicamentos y suministros básicos, por lo que son frecuentes las enfermedades y la muerte de habitantes y desplazados por hambre y desnutrición.

«La preocupación no es por la situación de los combatientes desplegados en Al Fasher, sino por la crítica situación humanitaria que enfrentan cientos de miles de civiles atrapados en la ciudad, en medio del deterioro de las condiciones humanitarias y de seguridad», añadió militar sudanés.

Aseveró que el Ejército, que inició el domingo pasado una amplia ofensiva para recuperar las áreas controladas por los paramilitares en el norte de Kordofán, «se esfuerza para acelerar el avance hacia las zonas afectadas por el conflicto».

El Ejército sudanés recuperó Jartum en marzo pasado y expulsó a los paramilitares hacia el oeste, donde se habían apoderado durante la guerra de los cinco estados de la vasta región de Darfur, junto con sus respectivas capitales, con excepción de Al Fasher.

La guerra en Sudán, desatada en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 13 millones, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta. EFE

