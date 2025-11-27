Ejército sudanés dice estar preparado para una contraofensiva y expulsar a paramilitares

2 minutos

Jartum, 27 nov (EFE).- El Ejército de Sudán afirmó este jueves que ha completado los preparativos para una contraofensiva para expulsar a los paramilitares de todas las zonas que controlan «hasta las fronteras» internacionales, tras la caída en octubre de la ciudad occidental de Al Fasher, capital de Darfur Norte.

«Las Fuerzas Armadas han completado sus preparativos para una operación militar a gran escala que se extenderá hasta las fronteras internacionales de Sudán», dijo Yaser al Atta, principal asesor del máximo líder del Ejército y hombre fuerte de Sudán, Abdelfatah al Burhan, en un discurso en la ciudad de Al Obeid, capital del estado de Kordofán, vecino de Darfur.

Afirmó que las unidades del Ejército congregadas en Al Obeid «pronto partirán para liberar todas las zonas fuera del control del Ejército», y confió en que «la victoria es inminente» y que «las Fuerzas Armadas están comprometidas a cumplir con su deber nacional hasta que se logre la estabilidad total» en el país.

Las declaraciones del alto militar sudanés se producen dos días después de que el Consejo de Seguridad y Defensa de Sudán, la máxima institución militar del país, asegurara que iba a estudiar el plan de paz de Estados Unidos para detener la guerra en Sudán, si bien insistió en que se tomara en cuenta su propia «hoja de ruta» para poner fin al conflicto, en el que exige la retirada de las FAR de las ciudades y su desarme.

La propuesta de paz presentada por el enviado estadounidense para África y apoyada por el llamado Cuarteto para Sudán -EE.UU., Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU)- llama a una pausa humanitaria de tres meses y a entablar un diálogo para encontrar una solución negociada al conflicto.

Al Atta insistió en que para el Ejército sudanés «no habrá concesiones, salvo la retirada completa de las FAR de las ciudades, la entrega de sus armas y equipo militar a las fuerzas armadas, la deportación de los mercenarios extranjeros a sus países».

Recordó que los paramilitares «fueron derrotados en Jartum y el centro de Sudán, y pronto lo serán en Kordofán y Darfur», en alusión a la expulsión en marzo de las FAR de la capital sudanesa y otras regiones que habían ocupado tras el inicio del conflicto bélico.

La guerra entre el Ejército y las FAR en Sudán, que comenzó el 15 de abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertos, el desplazamiento de más de 13 millones de personas y ha abocado a más de la mitad de la población -unas 30 millones de personas- a la inseguridad alimentaria aguda, según la ONU. EFE

az-fa/ijm/cg