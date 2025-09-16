Ejército sudanés dice que repelió ataque paramilitar en Al Fasher con «cientos» de muertos

Jartum, 16 sep (EFE).- El Ejército sudanés afirmó este martes que ha repelido dos grandes ataques de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) para controlar Al Fasher, capital del estado de Darfur Norte, y único bastión de la institución castrense en el oeste del país, que dejaron «cientos de muertos y heridos».

En un comunicado, el Ejército detalló que las FAR «atacaron Al Fasher esta mañana desde dos ejes, pero sufrieron una severa derrota», pocas horas después de que en la noche del lunes «lanzaran un violento ataque con más de cincuenta vehículos y carros de combate desde el este, oeste y el sur».

Apuntó que en las dos ocasiones se produjeron violentos enfrentamientos, el último de ellos «duró ocho horas», y que ambos «resultaron en la muerte y herida de cientos de milicianos, incluido el líder de la fuerza atacante, Salem Saleh Issa».

«Los milicianos derrotados huyeron, dejando atrás a sus muertos y heridos», añadió el comunicado, indicando que decenas de vehículos de los paramilitares quedaron destruidos.

Las FAR, enfrentadas con el Ejército en una guerra devastadora desde abril de 2023, no han reaccionados de momento a las afirmaciones de los militares sudaneses, si bien en los últimos días han reiterado su determinación a controlar Al Fasher.

Esa ciudad acoge a varios campamentos con cientos de miles de desplazados por la guerra, el mayor de ellos el de Abu Shouk.

El asedio impuesto por las FAR sobre la urbe desde mayo de 2024 impide la entrada de alimentos, medicamentos y suministros básicos, por lo que son frecuentes las enfermedades y la muerte de habitantes y desplazados por hambre y desnutrición.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha advertido de la trágica situación de hambruna en la urbe por el asedio de las FAR, y el subdirector de su oficina en Sudán, Pablo Yuste, dijo la semana pasada a EFE que su población «se ve obligada a comer forraje, hierbas y hojas para sobrevivir».

Los repetidos ataques de los paramilitares para controlar la urbe coinciden con una amplia ofensiva lanzada por el Ejército hace una semana para recuperar las áreas controladas por las FAR en el norte del vecino estado de Kordofán y abrir así una vía para romper el asedio de Al Fasher.

El Ejército sudanés consiguió recuperar Jartum en marzo pasado, tras lo cual expulsó a los paramilitares hacia el oeste, donde se habían apoderado durante la guerra de los cinco estados de la vasta región de Darfur, junto con sus respectivas capitales, con excepción de Al Fasher.

De tomar la ciudad las FAR contarían con un territorio unificado y estratégicamente más defendible, desde donde poner en marcha las instituciones de gobierno paralelo que anunciaron hace meses.

La guerra en Sudán, desatada en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 13 millones, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta. EFE

