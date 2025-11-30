Ejército sudanés prosigue avance en centro del país y consigue recuperar cinco localidades

Jartum, 30 nov (EFE).- El Ejército sudanés logró este domingo importantes avances en la vasta región de Kordofán, en el centro-sur del país, tras recuperar el control de cinco localidades de Kordofán del Sur que estaban en manos de aliados del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informaron a EFE fuentes militares.

Las fuentes indicaron que el Ejército y sus brigadas de apoyo recuperaron el control de las localidades de Tibsa, Al Damra, Al Shawaya, Al Jubailat, Al Sanadra y Al Murib, que habían estado bajo el control del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N), liderado por el rebelde Abdelaziz al Hilu, que forjó una alianza con los paramilitares en febrero.

Durante las operaciones militares, el Ejército regular «destruyó campos de entrenamiento, abatió a decenas de militantes y se incautó de vehículos de combate y armas», añadieron las fuentes.

Asimismo, explicaron que las fuerzas de Al Hilu «habían secuestrado a más de 200 jóvenes de estas zonas durante una semana para entrenarlos por la fuerza y ​​obligarlos a tomar las armas para luchar junto a ellos y así paliar la escasez de efectivos».

Ni el SPLM-N ni las FAR se han pronunciado, de momento, sobre estos avances, pero sí acusaron este domingo al Ejército de matar a 45 civiles en un ataque con drones en Komo, en las montañas de Nuba, del estado de Kordofán del Sur.

Por otro lado, fuentes militares también habían indicado a EFE que aviones de combate bombardearon hoy posiciones militares en las ciudades de Al Fula y Al Nuhud, en Kordofán Occidental, y en Kauda, ​​en Kordofán del Sur, que tuvieron como objetivos «suministros de combustible y equipo militar».

Asimismo, añadieron que los ataques del Ejército sudanés causaron «grandes pérdidas» a los paramilitares, sin detallar cifras.

En respuesta, las fuentes afirmaron que las FAR bombardearon posiciones en la ciudad de Babanusa, en Kordofán Occidental, con «artillería pesada».

Mientras, explicaron que el Ejército prosiguió su avance en los estados de Kordofán del Norte y Kordofán Occidental tras lanzar ataques contra los paramilitares en las zonas de Al Obeid, la capital de Kordofán del Norte, que los insurgentes están tratando de arrebatar al Ejército.

Los avances se producen en un momento de intensos combates en Kordofán, que ambos bandos tratan de controlar después de que las FAR arrebataran al Ejército la totalidad de la vasta zona occidental de Darfur a finales de octubre y emprendieran nuevas ofensivas para hacerse con más territorio.

Además, tiene lugar mientras existen conversaciones sobre una tregua humanitaria con mediación de Estados Unidos, mientras los paramilitares anunciaron la semana pasada un alto el fuego unilateral que no ha tenido recorrido ni ha hecho remitir la violencia.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto, otras más de 13 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares y más de la mitad de la población del país se encuentra en niveles agudos de inseguridad alimentaria, según Naciones Unidas. EFE

az-kba/rsm/jlp