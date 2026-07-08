Ejército sudanés recupera estratégica ciudad fronteriza con Etiopía del control de las FAR

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Jartum, 8 jul (EFE).- El Ejército sudanés anunció este miércoles haber recuperado la ciudad de Kurmuk, fronteriza con Etiopía, que estaba controlada por el grupo Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en un nuevo avance de las tropas regulares contra los paramilitares en el marco de la guerra iniciada hace más de tres años en el país africano.

«Las Fuerzas Armadas y las fuerzas de apoyo lograron hoy liberar la ciudad de Kurmuk, en el estado del Nilo Azul, con fuerza y ​​determinación, tras feroces batallas decididas por la voluntad de los combatientes y la valentía de los héroes», indicó el Ejército en un comunicado, en el que añadió que las FAR sufrieron «grandes pérdidas humanas y materiales».

Hasta el momento, las FAR no se han pronunciado al respecto.

El Ejército aseguró a los ciudadanos de esta localidad su «protección, el restablecimiento de los servicios y la creación de las condiciones para el retorno a la normalidad».

Kurmuk tiene una importancia estratégica debido a su ubicación en el estado del Nilo Azul, cerca de la frontera con Etiopía, lo que la convierte en un punto de importancia militar y logística en las operaciones entre el Ejército y las FAR.

Los más de tres años de guerra en Sudán han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otros 14 millones a abandonar sus hogares, lo que convierte al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU. EFE

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