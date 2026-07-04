Ejército sudanés repele un ataque con drones mientras se recrudecen combates en Kordofán

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Jartum, 4 jul (EFE).- El Ejército sudanés afirmó este sábado que sus defensas antiaéreas interceptaron drones lanzados por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra la ciudad de Omdurman, vecina de Jartum, en un momento en el que se recrudecen los combates en las inmediaciones de Al Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte.

Según informaron a EFE fuentes militares, «varios drones» lanzados por las FAR atacaron «posiciones en el norte y el oeste de Omdurman», pero «fueron interceptados por las defensas del Ejército, sin causar víctimas o daños».

El nuevo ataque se produce mientras se recrudecen los combates en varios frentes, entre ellos en las inmediaciones de las estratégicas ciudades de Kurmuk, cerca de la frontera con Etiopía, y Al Obeid.

El Ejército intenta recuperar Kurmuk, controlada por las FAR, por ser un corredor estratégico fronterizo que facilita el acceso a Sudán del Sur y Etiopía, este último país acusado por Jartum de permitir el lanzamiento de drones paramilitares desde su territorio.

Al Obeid (centro-sur) es la puerta de enlace principal que une Jartum con la vasta región de Darfur y alberga la 5ª División de Infantería del Ejército sudanés, conocida como el ‘Cuerpo de Camellos’, y un aeropuerto que funciona como centro logístico para misiones de Naciones Unidas.

El recrudecimiento de los combates cerca de Al Obeid coincide con crecientes temores de que en esa ciudad, asediada desde hace 18 meses por las FAR, se repitan atrocidades similares a las que ocurrieron el año pasado en Al Fasher (Darfur).

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este viernes que Al Obeid puede convertirse en el centro de una nueva catástrofe humanitaria y denunció el aumento de ataques con drones contra mercados, escuelas e infraestructuras de agua, entre otros.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó este sábado sobre el rápido deterioro de la situación humanitaria en Kordofán, que alberga a cerca de un millón de desplazados internos por la guerra, un 11 % del número total de desplazados en todo Sudán.

En un comunicado, el jefe de la misión en Sudán de la OIM, Mohamed Refaat, afirmó que la crisis humanitaria y los combates en Kordofán siguen obligando a familias a abandonar sus hogares y que «más de 219.000 personas han sido desplazadas desde octubre de 2025».

El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 y ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, y obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, de acuerdo con la ONU. EFE

az-fa/mb