Ejército sudanés y aliados recuperan de la manos de las FAR una zona estratégica en Darfur

2 minutos

Jartum, 21 ene (EFE).- El Ejército sudanés y sus aliados recuperaron este miércoles una zona estratégica situada en Darfur Occidental, en el oeste de Sudán, que estaba controlada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

La fuerza conjunta de los movimientos de lucha armada en Darfur anunció en un comunicado que sus unidades tomaron el control «total» de la estratégica zona de Bir Saliba, tras «intensos combates» contra las FAR, que no han reaccionado hasta el momento ante esta información.

La fuerza conjunta señaló que sus tropas lograron repeler a los paramilitares e «infligirles graves pérdidas humanas y materiales», lo que provocó «la huida de los rebeldes remanentes hacia la frontera con Chad».

«La liberación de Bir Saliba constituye un paso estratégico significativo en el curso de las operaciones militares en Darfur Occidental. Mediante esta operación, la fuerza conjunta pretende asegurar la franja fronteriza y cortar las rutas de suministro y contrabando de las que dependen las milicias de las FAR», se apunta en la nota.

Bir Saliba, junto a la frontera con Chad, es un punto clave que las FAR habían estado utilizando para operaciones de suministro y movimiento en Darfur, según el comunicado.

Durante semanas se han producido enfrentamientos armados entre el ejército y la fuerza conjunta por un lado, y las RSF por el otro, en el noroeste del Estado de Darfur del Norte, antes de extenderse al Estado de Darfur Occidental.

Pese a estos combates en Darfur, la principal zona de conflicto hoy en día en Sudán se sitúa en la región de Kordofán, que comprende tres estados, especialmente después de que las FAR tomaran el control de la mayor parte de Darfur y de la ciudad de Al Fasher, en el estado de Darfur del Norte, el pasado octubre.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar, que comenzó a mediados de abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares. EFE

az-ijm/fpa