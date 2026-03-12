Ejército sursudanés reconoce 13 soldados muertos en los últimos combates con la oposición

Yuba, 12 mar (EFE).- El Ejército de Sudán del Sur reconoció este jueves que 13 de sus soldados resultaron muertos y 20 heridos en los últimos enfrentamientos con la oposición armada, sucedidos en la estratégica ciudad de Akobo, en el estado de Jonglei, al este del país, donde afirmaron haber «neutralizado» a 50 opositores.

El portavoz del Ejército sursudanés, Lul Ruai Koang, declaró a EFE que las bajas se produjeron durante una operación militar para recuperar la ciudad, fronteriza con Etiopía, de manos de combatientes leales al Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO, en inglés).

También afirmó que las fuerzas del Gobierno de Salva Kiir recuperaron el control de la ciudad el pasado 10 de marzo, tras varios días de enfrentamientos.

«Tenemos lo necesario para proteger a la población local de la ciudad de Akobo y sus alrededores», aseguró a EFE, y añadió que el ejército sigue desplegado para garantizar la seguridad de la ciudad.

Tras la toma de la ciudad, el Ejército sursudanés pidió a las organizaciones humanitarias sobre el terreno que reanudaran sus operaciones para prestar asistencia sanitaria a los civiles afectados por los recientes combates.

Anteriormente, habían solicitado su retirada y la de las fuerzas de paz de la ONU por los efectos que pudiera tener la operación militar prevista.

Estos enfrentamientos constituyen el último capítulo de una confrontación más amplia entre Ejército y oposición armada que se extendió al estado de Jonglei el pasado diciembre de 2025, tras la captura de varios condados por parte de las fuerzas opositoras. EFE

