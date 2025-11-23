Ejército venezolano detiene a 2 personas procedentes de Guyana por «violar» espacio aéreo

1 minuto

Caracas, 23 nov (EFE).- La Fuerza Armada de Venezuela detuvo a dos personas, un colombiano y un venezolano, tras aterrizar de emergencia en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) en un avión procedente de Guyana sin contar con autorización, informó este domingo el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

En su cuenta de Telegram, el jefe militar explicó que los sujetos -ambos pilotos- «irrumpieron e invadieron flagrantemente» el espacio aéreo venezolano, «violando la soberanía nacional y contraviniendo la ley de control para la defensa integral».EFE

