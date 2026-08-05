Ejército y Policía blindan una zona estratégica de Cali para la investidura presidencial

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Mario Baos

Cali (Colombia), 5 ago (EFE).- Un robusto contingente del Ejército y la Policía colombiana fue desplegado en la Comuna 18 de la ciudad de Cali, una zona considerada estratégica para la seguridad de la ceremonia de investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar este 7 de agosto.

Decenas de miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional y un grupo de élite del Ejército, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali, tomaron el martes por la noche esta barriada, ubicada a solo cinco minutos de la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde se celebrará la investidura con la presencia de dignatarios internacionales.

Durante la intervención, los uniformados realizaron patrullajes en distintos puntos de la ladera, donde operan bandas delincuenciales.

La teniente Jennifer Rojas Rodríguez, del grupo antiextorsión y secuestro (Gaula) del Ejército, aseguró a EFE que las acciones hacen parte del plan integral para blindar la ciudad, capital del departamento del Valle del Cauca, durante la jornada presidencial.

«Se trata de acciones de prevención y seguridad para garantizar que el viernes 7 de agosto la jornada de posesión presidencial transcurra sin contratiempos, pues tenemos todas nuestras capacidades desplegadas en toda la ciudad», indicó.

La operación de seguridad cuenta con cerca de 11.000 uniformados de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), encargados de custodiar la ciudad, las avenidas, el espacio aéreo, los cerros y el escenario donde se desarrollará la investidura presidencial.

«Estamos en esta zona de ladera porque estamos entrenados para llegar a cualquier rincón de la ciudad gracias a las capacidades especiales que nos permiten atacar a estos grupos criminales», dijo a EFE el subintendente Daniel Ariza Giraldo, del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.

La ceremonia contará con la asistencia del rey Felipe VI, de España, y de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

El Salvador y Guatemala estarán representados por sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente. También asistirán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos, los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa’ar, y una amplia delegación de Estados Unidos.

Una posesión que mueve la economía

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó que la investidura representa una oportunidad para proyectar internacionalmente la ciudad y dinamizar diferentes sectores económicos.

«Este será un evento sin precedentes y una oportunidad histórica para nuestra ciudad, que traerá desarrollo, empleo y un importante impulso para la economía local», aseguró Eder.

Según el mandatario, se espera la llegada de cerca de 6.000 visitantes nacionales e internacionales, entre jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, autoridades, empresarios, medios de comunicación e invitados especiales.

«Esperamos cerca de 10.000 millones de pesos (unos 3,1 millones de dólares) de impacto económico para Cali y el Valle del Cauca», precisó el alcalde, quien agregó que ya se alcanzó el 85 % de la ocupación hotelera y se espera alcanzar los 6.000 millones de pesos (1,8 millones de dólares) en ingresos para el sector turístico.

Las autoridades estiman que la agenda presidencial consolidará a Cali como escenario de grandes encuentros internacionales al acoger el evento institucional más importante de la historia de la ciudad.

Como parte de las medidas, Eder anunció además que el 7 de agosto no circularán automóviles ni motocicletas entre las 07.00 y las 20.00 hora local (12.00-01.00 GMT) en toda la ciudad y, como compensación, el transporte en autobuses públicos será gratuito. EFE

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(foto) (vídeo)