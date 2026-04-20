Ejércitos de Uganda y RDC rescatan a más de 200 secuestrados por un grupo vinculado al EI

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Nairobi, 20 abr (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Uganda (UPDF) afirmaron haber rescatado, junto con el Ejército de la vecina República Democrática del Congo (ADF), a más de 200 civiles -incluyendo niños- secuestrados por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo armado que opera en el este congoleño y tiene lazos difusos con el Estado Islámico (EI).

Según un comunicado de las UPDF que recogen medios locales este lunes, lanzaron una operación contra un campo de las ADF en la zona del río Epulu, en el este de la RDC, y en ella un número indeterminado de rebeldes fueron abatidos y varias armas incautadas.

«No estáis detenidos. Sois víctimas de secuestro y nos aseguraremos de que seáis entregados a las autoridades competentes para que podáis reuniros con vuestras familias», dijo al dirigirse a las víctimas el general Stephen Mugerwa, comandante de la Operación Shujaa, que desarrollan los ejércitos ugandés y congoleño contra las ADF desde 2021.

Los liberados, entre los que había una niña de 14 años, «relataron las duras condiciones de su cautiverio, incluyendo la falta de alimentos, trabajos forzados y castigos por desobediencia», señaló el comunicado.

«Varios parecían débiles y padecían enfermedades sin tratar, como malaria, infecciones respiratorias y agotamientos físico», añadió.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tiene sus bases en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta contra el grupo que no ha acabado con los ataques.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo de EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como «una organización terrorista» afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998 el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

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