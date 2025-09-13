Ejércitos ruso y bielorruso participan en la fase activa de las maniobras Západ-2025

Moscú, 13 sep (EFE).- Los ejércitos ruso y bielorruso participan esta sábado en la fase activa de las maniobras estratégicas Západ-2025, que comenzaron el viernes y, sumado a la incursión aérea rusa en Polonia, han obligado a la OTAN a reforzar la defensa de su flanco oriental.

Según el Ministerio de Defensa ruso, los mandos de ambos países procedieron a coordinar la planificación de sus acciones a la hora de «bloquear y eliminar» potenciales grupos subversivos enemigos.

Dichas actividades tienen lugar en el polígono militar Borísovski, cerca de la capital bielorrusa, Minsk, y a menos de 500 kilómetros de la frontera de Polonia, cuyo espacio aéreo fue violado esta semana por drones rusos, lo que fue catalogado de «acto de agresión» por Varsovia.

La Flota rusa del Báltico también participa en esas actividades, en las que los grupos de sabotaje se dirigirían a las costas rusas en sumergibles.

Mientras, hoy se sumaron a los juegos de guerra los bombarderos Tu-22M3 y los sistemas de misiles de defensa costera, que hicieron una práctica de tiro en el archipiélago ártico de Francisco José.

Las maniobras, que concluirán el próximo día 16, incluyen la simulación del empleo de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik.

«Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladímir Putin: Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa», dijo el viernes Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes la puesta en marcha «en los próximos días» de una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de ‘Centinela oriental’ con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

Rutte, quien aseguró que esta nueva actividad militar contará con activos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y «otros», aseguró respecto a la incursión aérea rusa en Polonia que representó «la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado».

«La imprudencia de Rusia en el aire a lo largo de nuestro flanco oriental es cada vez más frecuente. Hemos visto drones violar nuestro espacio aéreo en Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Sea intencionado o no, es peligroso e inaceptable», aseveró.

Rutte aseguró que los aliados aún están evaluando lo sucedido el miércoles, pero subrayó que fuera o no intencionado, «Rusia violó el espacio aéreo de la OTAN».EFE

