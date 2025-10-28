Ejecutan a un hombre en Florida por violación y asesinato

Un hombre de 65 años condenado por la violación y el asesinato de una mujer en 1998 fue ejecutado en Florida el martes mediante inyección letal.

Norman Grim retiró las apelaciones contra su sentencia de muerte y murió a las 18H14 locales (22H14 GMT) en una prisión estatal de Florida, informó el Departamento de Correccionales de este estado del sur de Estados Unidos.

Grim fue condenado por la violación y el asesinato de Cynthia Campbell, de 41 años, una abogada que era su vecina.

Fue sentenciado a la pena de muerte en el año 2000.

En lo que va corrido del año se han registrado 41 ejecuciones en Estados Unidos, el número más alto desde 2012, cuando se registraron 43.

Florida es el estado con más ejecuciones este año, al contabilizar 15 incluido Grim.

