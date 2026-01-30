Ejecutivo dispone extradición de un británico y un dominicano

1 minuto

Santo Domingo, 30 ene (EFE).- El Poder Ejecutivo emitió este viernes los decretos 58-26 y 59-26 que disponen, respectivamente, la entrega en extradición del británico Kevin Leon Wooden, a la Justicia del Reino Unido, y del dominicano Roberto Severino Hinojosa, a las autoridades judiciales estadounidenses.

Leon Wooden será juzgado por seis cargos, conspiración para secuestrar, conspiración para llevar a cabo privación ilegítima de libertad, conspiración para causar graves lesiones corporales con intención, asesinato, homicidio involuntario y encubrimiento.

Mientras, el Severino Hinojosa será enviado en extradición a los Estados Unidos por recepción de pornografía infantil, transportar y enviar pornografía infantil y ser cómplice en ese delito, y posesión de pornografía infantil que involucra a menor pre-pubescente y un menor que no había cumplido los 12 años.

La información fue suministrada por la Dirección de Prensa del Presidente.EFE

rsl