Ejecutivo hongkonés defiende condena a Jimmy Lai y tilda sus actos de “crímenes atroces”

2 minutos

Hong Kong, 9 feb (EFE).- El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, defendió el lunes la pena de 20 años de prisión impuesta al fundador del ya clausurado Apple Daily, Jimmy Lai, cuyos actos tildó de «crímenes atroces» y calificó la resolución como un «hito» en la salvaguarda de la seguridad nacional.

El magnate de los medios fue hallado culpable de tres cargos de conspiración para coludirse con fuerzas extranjeras y de publicar material considerado sedicioso. Otros ocho procesados recibieron condenas de entre seis y diez años.

Lee subrayó que las 156 jornadas de vista pública aportaron un caudal probatorio y tildó a Lai de “despreciable” y “sin escrúpulos” por “haber cometido crímenes atroces”. A su juicio, la severidad del castigo “manifiesta que se mantiene el Estado de derecho y se hace justicia”.

El dirigente afirmó que la sociedad “ya ha pagado un alto precio”, al responsabilizar a Apple Daily de “engañar” a residentes que se radicalizaron durante las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019.

Al tratarse de la primera condena por colusión bajo la Ley de Seguridad Nacional, sostuvo, el caso marca “un importante hito” en la protección de la soberanía y de los intereses de la urbe.

Según el medio RTHK, un portavoz gubernamental defendió la imparcialidad del proceso y aseguró que el veredicto desmonta “acusaciones malintencionadas y calumnias” de países occidentales y de medios “anti-China”.

A su entender, esos Estados “sobredimensionan” el concepto de seguridad nacional para reprimir a sus opositores y “visten hipócritamente a Lai de magnate mediático”, incluso “inventando” problemas de salud durante el juicio.

El Departamento de Servicios Correccionales, añadió, garantiza condiciones de reclusión seguras, saludables y humanas.

Desde el campo favorable a Pekín, Regina Ip, del Nuevo Partido Popular, sostuvo que las actuaciones de Lai “causaron un daño significativo” y que la condena “no debe ser inferior a diez años”.

En la misma línea, el superintendente Steve Li, del Departamento de Seguridad Nacional de la Policía, afirmó que Lai “no ha hecho nada bueno por Hong Kong” y que la pena “es merecida”. EFE

msc/aa/cg