Ejecutivo madrileño insiste en «presiones claras» del Gobierno mexicano por vista de Ayuso

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Madrid, 9 may (EFE).- El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid insistió este sábado en que «las presiones han sido claras por parte del Gobierno de Sheinbaum» para que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, decidiera suspender la última parte de su viaje institucional a México y no acudir a la gala de los Premios Platino.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, insistió hoy en que Díaz Ayuso ha visto «sometida» y «cercenada» su libertad para promocionar el turismo de México y de España durante su viaje por el país americano.

Cuando la conservadora Díaz Ayuso anunció el viernes que suspendía su viaje, lo achacó al «clima de boicot» propiciado por «el Gobierno de ultraizquierda mexicano», con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a la cabeza.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación de México aseguró que «en ningún momento se intentó evitar alguna de las presentaciones» en el país de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero Albert consideró que «las presiones han sido claras por parte del Gobierno de Sheinbaum».

De acuerdo a la responsable madrileña, «hasta el día anterior los promotores habían enviado las invitaciones» y Ayuso estaba incluida en la escaleta de los Premios Platino, por lo que, a su juicio, «es lógico que los empresarios se ven sometidos al miedo», dijo.

Este viaje de la presidenta regional madrileña fue muy criticado por la oposición en la Comunidad por su larga duración (diez días) y su falta de contenido, a lo que la responsable de Economía defendió que se mantuvieron más de 22 reuniones relacionadas con temas de turismo y empresariales, todas ellas «fundamentales» para la actividad económica de Madrid y España, subrayó. EFE

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