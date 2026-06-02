Ejecutivo ordena extradición de dominicano requerido por EE.UU. por presunto narcotráfico

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Santo Domingo, 2 jun (EFE).- El presidente Luis Abinader dispuso la entrega en extradición a los Estados Unidos del dominicano Carlos Pisandro Peña Tejada, también conocido como Bertinio Emilio Peguero, alias Papa’, quien es requerido por las autoridades judiciales de esa nación para responder por presunto narcotráfico.

La disposición del Poder Ejecutivo establece, según nota de Presidencia, que la extradición se realiza en atención a los procedimientos legales correspondientes y en cumplimiento de los compromisos de cooperación internacional asumidos por la República Dominicana en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas.

De acuerdo con la solicitud presentada por las autoridades estadounidenses, Peña Tejada enfrenta cargos por asociación delictuosa para importar una sustancia controlada a territorio estadounidense desde el extranjero, delito que involucró 500 gramos o más de una sustancia que contenía cocaína.

Asimismo, es acusado de importación de cocaína, asociación delictuosa para distribuir y poseer con intención de distribuir la sustancia controlada.

El expediente también incluye cargos de complicidad vinculados a las actividades ilícitas que se le atribuyen, las cuales serán conocidas por los tribunales competentes de los Estados Unidos.EFE

rsl