Ejecutivos de la música destacan a México como «el mercado más importante» para conciertos

3 minutos

Miami (EE.UU.), 20 oct (EFE).- Ejecutivos de la música destacaron este lunes que México es ahora «el mercado más importante» para conciertos y giras globales de artistas por su base de fans, tener el mayor número de festivales per cápita y su infraestructura, durante la Semana de la Música Latina Billboard 2025.

«Realmente define el tono (México). Pienso que es el mercado más importante que hay en la industria en este momento», declaró Mac Clark, agente musical de Creative Artists Agency (CAA), en el panel ‘La globalización de las giras latinas’ en el teatro de The Fillmore en Miami Beach.

La atención del sector a México comenzó hace cinco años gracias a los datos que proporcionaron plataformas de ‘streaming’ como Spotify, además de YouTube e Instagram, apuntó Clark, considerado un líder del sector.

Con base en esta información, ejecutivos de espectáculos ven ahora a «México como una luz guía para ver qué tan exitoso puede ser alguien» en otro lugar y definir parámetros como el tipo de escenario en el que debe presentarse: un teatro, un estadio, o una arena, detalló el agente.

«Pienso que si puedes alcanzar éxito en México, vas a ver un montón de mayor éxito en Estados Unidos y, ciertamente, en América Latina. Así que realmente es un lugar en el que nos enfocamos, probablemente de manera primaria, y lo pensamos como un punto de partida», resaltó.

El ejecutivo sostuvo que México tiene el mayor número de festivales de música en proporción a la población y la tercera empresa promotora más grande del mundo, Ocesa.

El director de festivales de Ocesa, Leizer Guss, atribuyó el fenómeno a que los artistas aprecian ahora más a su base de fanáticos en México y en Latinoamérica, donde además se ha acelerado la industria de espectáculos desde la pandemia de la covid-19.

«Latinoamérica, o al menos específicamente México, siempre ha tenido los mejores fans del mundo. Pienso que era solo una cuestión de que madurara este negocio, que los artistas pusieran más atención a Latinoamérica, tener infraestructura, y pienso que la pandemia aceleró las cosas», expresó el directivo.

Jorge García, promotor de giras globales de Live Nation, también resaltó el desarrollo de infraestructura de conciertos en América Latina, lo que ha incentivado a artistas, de Estados Unidos y otros mercados, a hacer más giras por esos países ante un mercado que está «sobresaturado».

«Más y más, vas a ver que hay más infraestructura en los países latinoamericanos. Centroamérica está atravesando un ‘redesarrollo’, los estadios ahí», apuntó García.

El panel se presentó dentro del arranque de la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, considerada el encuentro más importante de la industria musical en español, y que el jueves tendrá su noche de premios, con artistas como Pablo Alborán, Laura Pausini, Daddy Yankee, Peso Pluma, Daddy Yankee, Carín León, y Kali Uchis. EFE

ppc/ims /gad

(foto)