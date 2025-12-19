Ejemplares raros recogidos por el naturalista Gerald Durrell, donados a un museo escocés

Glasgow (Reino Unido), 19 dic (EFE).- Más de 550 ejemplares y muestras de especies raras recopiladas por el célebre naturalista británico Gerald Durrell han sido donadas al National Museums Scotland, el organismo público que gestiona los museos escoceses, y ya están disponibles para la investigación científica.

La colección incluye materiales de algunas de las especies más amenazadas del planeta, entre ellas un ejemplar de la rana gallina de montaña, en peligro crítico de extinción, de la que se estimaba que solo quedaban 23 individuos salvajes en la isla caribeña de Dominica en 2023.

También forma parte del conjunto la piel de un duiker cebra, una especie de antílope amenazada que Durrell recibió durante un viaje a Sierra Leona en 1965.

La donación ha sido realizada por el Durrell Wildlife Conservation Trust -una organización benéfica internacional dedicada a la conservación de especies amenazadas y con sede en el Zoo de Jersey- fundado por el propio Durrell.

Gerald Durrell fue una figura clave del conservacionismo moderno y un influyente divulgador de la fauna salvaje. Nacido en Jersey en 1925, fue naturalista, conservacionista, escritor y presentador de televisión.

Alcanzó fama internacional con su libro autobiográfico ‘Mi familia y otros animales’, sobre su infancia, que fue adaptado posteriormente en la popular serie de televisión ‘The Durrells’.

La cesión coincide con el centenario del nacimiento del naturalista, fallecido en 1995.

El conservador principal de biología de vertebrados de National Museums Scotland, Andrew Kitchener, destacó en un comunicado que la donación supone “una adición de valor incalculable” a la colección de ciencias naturales de la institución, con más de 300 años de historia, y permitirá profundizar en el conocimiento de especies amenazadas para apoyar los esfuerzos de conservación a escala global.

Desde el Durrell Wildlife Conservation Trust señalaron que los ejemplares, tras décadas bajo el cuidado del Zoo de Jersey, podrán seguir contribuyendo a la ciencia y a la protección de la biodiversidad en el futuro. EFE

