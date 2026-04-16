Ejrcito israelí mata a palestino de 17 años e impide a una ambulancia socorrerlo a tiempo

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Jerusalén, 16 abr (EFE).- El Ejército israelí mató este jueves a un palestino de 17 años e impidió a una ambulancia acudir a tiempo a socorrerlo, durante una incursión militar en un municipio al noroeste de Jerusalén, confirmó el Ministerio de Sanidad palestino y una fuente de la Cruz Roja a EFE.

El fallecido ha sido identificado como Muhamad Murad Mahmud Raiyan, de 17 años y oriundo de Beit Duqqu, según el comunicado de Sanidad, mientras que una segunda persona resultó herida durante la incursión militar y el registro de viviendas.

La Media Luna Roja informó, en un comunicado anterior, que una persona había resultado herida grave por disparos durante una redada en una vivienda, y uno de sus portavoces confirmó a EFE que tardaron una hora y media en llegar al lugar del tiroteo con la ambulancia debido al bloqueo militar israelí.

El Ejército, preguntado por EFE, no hizo ningún comentario sobre lo sucedido, ni tampoco confirmó si las tropas se llevaron el cuerpo del niño, una práctica común que varias ONG tildan de «castigo colectivo» para las familias.

Según comunicó una fuente de la gobernación de Jerusalén, citada por Wafa, varios jóvenes y residentes fueron detenidos en esta incursión, entre ellos un exprisionero.

De acuerdo con el recuento de víctimas tanto de la ONG israelí B’Tselem y como del Ministerio de Sanidad, este 2026 al menos 32 palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania ocupada -incluido Jerusalén Este-, 25 por el Ejército y al menos 7 por milicias de colonos, algunos armados.

Desde octubre de 2023, son al menos 1.057 los palestinos muertos, entre ellos al menos 29 a manos de colonos, según B’Tselem. EFE

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