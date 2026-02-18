Eléctrica colombiana CEO denuncia retención de 13 trabajadores en departamento del Cauca

(Corrige tercer párrafo ya que la empresa CEO no es filial de Celsia ni hace parte del Grupo Argos).

Bogotá, 18 feb (EFE).- Trece técnicos de un grupo de mantenimiento de la Compañía Energética de Occidente (CEO) fueron retenidos este martes por «un grupo armado ilegal» en el municipio de Suárez, en el convulso departamento colombiano del Cauca (suroeste), informó la empresa.

Según un comunicado de la compañía, el hecho ocurrió esta mañana cuando los trabajadores viajaban entre Suárez, pueblo natal de la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, y Altamira, para hacer labores técnicas.

La empresa, encargada de la distribución de energía en el Cauca, anunció la suspensión preventiva de las operaciones en el área hasta que existan condiciones de seguridad que permitan el ingreso del personal.

«Este hecho afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona», indicó la CEO en su pronunciamiento.

La compañía añadió que mantiene coordinación con la administración del municipio de Suárez y con la Defensoría del Pueblo, que gestionan el apoyo a la comunidad para la pronta normalización de las labores técnicas.

Asimismo, la empresa rechazó «categóricamente cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de los trabajadores» y reiteró su compromiso con la prestación segura y continua del servicio de energía para los habitantes del Cauca.

Hasta el momento, ningún grupo armado ilegal se ha atribuido la retención ni las autoridades han informado sobre los responsables del hecho.

El departamento del Cauca es una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia, con presencia de disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales que operan en zonas rurales y que con frecuencia restringen la movilidad de civiles. EFE

