Eléctrica estatal de Paraguay garantiza normalidad tras apagón causado por avería

2 minutos

Asunción, 14 ago (EFE).- El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) de Paraguay, Félix Sosa, afirmó este jueves que la provisión de energía ha sido restablecida completamente y se garantiza su continuidad, tras haber solucionado una avería en la subestación de Acaray (este), en el departamento de Alto Paraná, frontera con Brasil.

La capital Asunción y varias ciudades de Paraguay sufrieron un corte de energía en la mañana de este jueves, alrededor de las 6:23 hora local (09:23 GMT), tras la salida de servicio de «todas las líneas» de 220 y 500 kilovatios procedentes de la Central Hidroeléctrica de Itaipú, que el país comparte con Brasil.

El funcionario aseguró que a las 7:28 horas (10:28 GMT) «se normalizó el 100 % de las líneas afectadas por este inconveniente», un fallo que consistió, según su explicación, en una «avería en el interruptor de potencia de 220 kilovatios en la subestación de la central hidroeléctrica Acaray».

Sosa explicó que debido al incidente se activó el sistema de protección en las estaciones de Itaipú y Acaray para evitar que más equipos queden dañados, lo que permitió la reposición del servicio.

«Nosotros garantizamos a la ciudadanía en general el servicio del suministro de energía eléctrica sin ningún inconveniente posterior», sostuvo el titular de la Ande.

Cuando ocurrió el incidente, la demanda total del sistema interconectado nacional energía era de 3.070 megavatios de potencia, de los cuales 2.942 megavatios era alimentados desde Itaipú.

El mayor pico de demanda del sistema interconectado se produjo en marzo pasado, cuando se llegó a 5.122 megavatios.

El fallo afectó, entre otras, a Asunción y Ciudad del Este, así como distintas localidades de los departamentos de Central, Canindeyú (noreste) y Concepción (norte).EFE

