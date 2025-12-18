El «bloqueo selectivo» de Trump, una apuesta más allá del petróleo venezolano

Carlos Seijas Meneses y Bárbara Agelvis Maza

Caracas, 18 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un «bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan» de Venezuela, una estrategia que, según analistas, apunta a ser selectiva y se enmarca en la creciente presión de Washington sobre el país suramericano para acceder no solo al crudo sino a sus otros recursos naturales.

Trump no detalló cuántos petroleros serían afectados y argumentó que su objetivo es recuperar el petróleo que, según dijo el miércoles, Venezuela le quitó a las empresas estadounidenses.

Caracas, por su parte, garantizó el cumplimiento de sus compromisos de exportación de crudo, que tienen como principal destino China y otros países de Asia, con cerca de 700.000 barriles despachados diariamente.

Estados Unidos aplica «una presión económica por unos recursos y por unos intereses que sustentan la economía norteamericana», dijo a EFE el presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera (Petropymi), Reinaldo Quintero.

«Venezuela -añadió- tiene un recurso que se certificó como la primera reserva petrolera del planeta y Estados Unidos es el primer consumidor de petróleo del planeta».

En ese contexto, Quintero consideró «obvio» que no se esté hablando «de lucha por la democracia ni igualdades ni nada de esto», sino «de geopolítica».

Tensión en el Caribe

Las palabras de Trump tienen como telón de fondo el despliegue naval y militar que Estados Unidos ordenó desde agosto pasado en el Caribe, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una operación para un cambio de régimen.

En un capítulo más de la tensión generada en esta zona -bajo advertencia por la seguridad aérea, lo que desató una ola de cancelaciones temporales de vuelos a Venezuela-, Washington incautó la semana pasada el buque Skipper, sancionado en 2022 y que en esta ocasión navegaba con falsa bandera y crudo venezolano.

La Casa Blanca anunció igualmente una nueva tanda de sanciones que incluyó a tres sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro y primera «combatiente» del país, como él suele llamarla.

Para Maduro, con el bloqueo anunciado por Trump se «develó» la «verdad» de lo que busca Estados Unidos.

«Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía, las riquezas», dijo el miércoles en un acto oficial.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo, que ascienden a 303.806 millones de barriles, y produce actualmente más de un millón de barriles de petróleo diarios, según el Ministerio de Hidrocarburos.

También posee el octavo reservorio mundial de gas, aunque el Gobierno asegura que está cerca de ser certificada como la cuarta más grande.

Más que petróleo

Para el abogado internacionalista Mariano de Alba, si bien Trump está detrás de los recursos naturales del país suramericano, no se trata solo del petróleo «sino también las tierras raras».

Según este experto en geopolítica, el republicano «es un empresario que ve la mayoría de las cosas como un negocio y tiene la expectativa de que empresas estadounidenses tengan acceso a los recursos naturales venezolanos en condiciones muy favorables».

Respecto a la amenaza de interceptar los buques sancionados, De Alba considera una «gran incógnita» saber si EE.UU. «esperará a los tanqueros en aguas internacionales o si habrá disposición a confiscarlos ingresando a aguas venezolanas».

«Da la impresión que lo que anunció el presidente Trump será un bloqueo informal y selectivo», expresó.

La publicación estadounidense Axios estima que unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington, completamente cargados de petróleo, se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por EE.UU.

Quintero, quien además presidió la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), aseguró que las empresas nacionales «prefieren trabajar con buques no sancionados para mitigar el riesgo».

Y recordó que en el caso de las transnacionales, la estadounidense Chevron opera gracias a una licencia y que otros socios de la estatal Pdvsa, como los rusos y los chinos, tienen «su propia flota» de barcos que «no están sancionados».

No obstante, el economista y director del Programa de Energía de América Latina de la Universidad Rice, Francisco Monaldi, dijo a EFE que el 40 % de los buques que opera en Venezuela están sancionados.

Efectos internos

A juicio de Quintero, cualquier acción sobre la venta de crudo venezolano tendría un impacto en las finanzas públicas y en sectores como salud, educación, infraestructura y servicios públicos.

Sin embargo, no cree que haya nuevamente un problema de escasez de combustibles en Venezuela.

Como ejemplo, señaló que el país cuenta con una «capacidad de refinación interna que tiene un tamaño suficiente para atender la demanda» nacional, estimada en unos 120.000 barriles diarios de gasolina y entre 40.000 y 60.000 de diésel.

En todo caso, opinó que Venezuela va a «conseguir el camino» para sortear esta nueva coyuntura, en particular con el apoyo de aliados como Rusia, China e Irán.

De Alba consideró que algunos de los aliados de Caracas podrían «ayudar a Maduro con algunas medidas limitadas para sortear el bloqueo anunciado y sus consecuencias».

«Más allá de eso -apuntó-, no es mucho lo que puedan hacer».EFE

