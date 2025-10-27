El «catastrófico» huracán Melissa provocará lluvias significativas en República Dominicana

2 minutos

Santo Domingo, 27 oct (EFE).- El «catastrófico» huracán Melissa seguirá provocando lluvias significativas en la República Dominicana durante los próximos días, advirtieron este lunes las autoridades, mientras que más de un millón de personas continúan sin agua potable a causa de los efectos de las precipitaciones en decenas de acueductos y 3.785 personas están fuera de sus hogares.

El huracán Melissa, que alcanzó este lunes la categoría 5, «es catastrófico», dijo el meteorólogo Wagner Rivera, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en una rueda de presa de las autoridades de emergencias para actualizar sobre la situación provocada por el ciclón, formado como tormenta tropical el pasado martes.

Las bandas nubosas asociadas al huracán, que se encuentra actualmente a unos 230 kilómetros al suroeste de Jamaica, donde se espera que golpee entre la noche de este lunes y el martes, «seguirán provocando aguaceros» de moderados a fuertes en algunos sectores del suroeste del país, mientras que para el resto del territorio se esperan precipitaciones aunque de menor frecuencia, añadió Rivera.

El especialista advirtió, sin embargo, de que «los valores de lluvias (pronosticadas) siguen siendo significativos» para el país, donde se espera que las condiciones propias de tormenta tropical lleguen hacia el final del martes y se prolonguen en el miércoles, una situación que también se prevé para el vecino Haití .

Las lluvias causadas por Melissa desde hace una semana han dejado un muerto y cuantiosos daños materiales en la República Dominicana.

De acuerdo con el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), 3.785 personas siguen fuera de sus hogares tras los efectos de Melissa, que causó daños a 737 viviendas, así como a dos carreteras y dos puentes.

Asimismo, 38 personas se encuentran en albergues, mientras que 48 localidades están incomunicadas.

Con Melissa ya suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, causando dos muertos en Carolina del Norte. EFE

