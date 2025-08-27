El «Frankenstein» de Guillermo del Toro participa en el festival de cine de Busan

Seúl, 27 ago (EFE).- La película «Frankenstein» del director mexicano Guillermo del Toro participará a mediados de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF), el mayor de Asia, que contará para la inauguración con «No Other Choice», el esperado nuevo largometraje de la leyenda local Park Chan-wook.

En la cita, que se celebrará del 17 al 26 de septiembre, Del Toro presentará la proyección de su nuevo filme en lo que supone la primera visita del director mexicano a Corea del Sur, según informaron los organizadores .

El festival también contará con la presencia de Sean Baker, director de la ganadora de la Palma de Oro y el óscar «Anora», quien visita el festival como productor y coescritor del filme taiwanés «Left-Handed Girl» (2025).

También se suma la legendaria actriz francesa Juliette Binoche, a quien se le honrará con un programa especial enfocado en su carrera y el director consolidado Michael Mann, quien participará en una proyección especial de su clásico policíaco «Heat» (1995),

También asistirá Kogonada, el prestigioso director y productor de la serie histórica sobre Corea «Pachinko», que ahora presenta «A Big Bold Beautiful Journey», protagonizada por Colin Farrell y Margot Robbie.

El festival celebrado en Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, tendrá como película de apertura «No Other Choice», el esperado nuevo largometraje de la leyenda local Park Chan-wook.

Park, junto a otros referentes nacionales como Bong Joon-ho, quien discutirá «The Host» (2006) uno de los filmes que lo lanzó a la fama internacional, figura entre los nombres que darán brillo a diversas secciones del festival.

El actor Lee Byung-hun, reconocido internacionalmente por su papel de Front Man en «El juego del calamar» (2021-2025) será el maestro de ceremonias de la gala inaugural.

El nuevo formato competitivo marca un hito en la historia del certamen, que durante 29 años funcionó como festival sin competencia.

Compiten 14 películas asiáticas por cinco premios. Diez de los títulos serán estrenos mundiales, cinco corresponden a debutantes y seis a directoras. EFE

