El «vértigo» y el sueño de Martín Ottado en su camino para hacer olímpico al surf uruguayo

Hernán Ogállar Vidal

Montevideo, 16 feb (EFE).- Tras coronarse en la primera etapa del ALAS Global Tour en Punta del Este, el surfista uruguayo Martín Ottado mira desde lo más alto de la clasificación continental hacia un horizonte histórico: clasificar por primera vez al surf de su país a los Juegos Olímpicos.

«Fue la primera vez que gané un campeonato de este tipo», confiesa Ottado en una entrevista con la Agencia EFE, destacando el profundo valor emocional que le supuso ser profeta en su tierra.

Esta victoria le ha otorgado 4.000 puntos que le sirven para liderar el circuito, cuyo campeón anual obtendrá la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima en 2027, cita clave para la clasificación a Los Ángeles 2028.

Lejos de evadir el favoritismo, Ottado asume el reto con naturalidad: «Uno se tiene que sentir así siempre y es la manera de lograr las cosas. Hay que tener confianza en uno para ir para adelante», afirma.

A pesar de su sólido presente, el deportista considera que aún no ha alcanzado su máximo nivel técnico y físico. Estima que su punto de mayor rendimiento llegará alrededor de los 27 años, edad con la que afrontaría los próximos Juegos Olímpicos.

«Sería un sueño lograrlo», asegura al ser consultado sobre la posibilidad de llevar al surf uruguayo a la máxima cita deportiva internacional.

Ottado reconoce que pensar en la clasificación olímpica genera cierta sensación de «vértigo», pero prefiere mantener el enfoque en el proceso y en el presente, avanzando paso a paso para alcanzar los objetivos más lejanos.

El desafío de surfear desde Uruguay

El camino hacia la élite desde el país sudamericano presenta obstáculos geográficos y climáticos. Ottado explica que Uruguay no siempre cuenta con buenas olas en la ciudad y el frío invernal limita la práctica continua de este deporte.

Para mantenerse competitivo ante las potencias mundiales, la estrategia es innegociable: «Lo más importante es siempre viajar», detalla. Destinos sudamericanos como Brasil, Chile o Perú, reconocidos por la calidad de sus olas, son paradas obligatorias para elevar su nivel.

A nivel nacional, el aspecto económico también supone un freno. Ottado advierte que el surf requiere una base financiera sólida para afrontar los calendarios globales y costear el equipamiento necesario y, si bien el liderazgo actual le ha facilitado el respaldo de sus patrocinadores, el deportista recalca que siempre busca sumar más apoyos para cubrir los gastos.

Nacido en México, procedente de familia uruguaya, Ottado se instaló en el país a los 10 años, forjando desde entonces su relación con el mar en las playas locales. Se inició la disciplina a los 12 años motivado por sus hermanos, debutó a nivel local a los 16 y poco después decidió dedicarse al surf en su totalidad al integrar la selección nacional.

Aunque empezó a surfear a una edad considerada tardía para la competición, suplió esa desventaja temporal gracias a la disciplina adquirida cuando practicaba artes marciales. Esto le permitió -según comenta- tener una mayor fuerza de voluntad en el entrenamiento.

El entrenamiento invisible

Su preparación diaria combina el trabajo técnico en el agua con un intenso entrenamiento cardiovascular y de fuerza, potencia y saltos en el gimnasio, diseñado para simular los movimientos específicos sobre la tabla.

Sin embargo, asegura que el verdadero diferencial del uruguayo radica en la psicología deportiva. «Al momento de competir es el 90 %», sentencia.

Explica que, por ejemplo, su jornada comienza lejos de las pantallas: «Lo primero que hago al levantarme no es agarrar el celular, me pongo mis auriculares y tengo una meditación guiada», revela. Mediante el ‘mindfulness’ y técnicas de respiración, Ottado asegura que busca controlar su nivel de activación del sistema nervioso para visualizar sus metas y entrar en estado de conexión.

Además, subraya que la exigencia internacional tiene un costo personal elevado que también supone un lastre: tan solo el año pasado debió pasar ocho meses alejado de Uruguay, una dinámica de viajes constantes que resulta compleja para los deportistas.

Para finalizar, el líder del ránking continental envía un mensaje a las nuevas generaciones de surfistas: «Nunca desistir. Siempre darle para adelante y confiar en uno mismo, aunque uno esté perdiendo». EFE

