El «Washington Post» inicia centenares de despidos que afectará a internacional y deportes

1 minuto

Washington, 4 feb (EFE).- El Washington Post informó este miércoles a su ​personal de que inicia un amplio ‌proceso de despidos que llevaría a recortar el área de Deportes y a reducir considerablemente la de Internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales.

El editor ejecutivo del periódico, Matt Murray, anunció los recortes a primera hora de la mañana de este miércoles a través de una videoconferencia con el personal. EFE

acd/jgb