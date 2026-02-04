El «Washington Post» inicia centenares de despidos que afectará a internacional y deportes
Washington, 4 feb (EFE).- El Washington Post informó este miércoles a su personal de que inicia un amplio proceso de despidos que llevaría a recortar el área de Deportes y a reducir considerablemente la de Internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales.
El editor ejecutivo del periódico, Matt Murray, anunció los recortes a primera hora de la mañana de este miércoles a través de una videoconferencia con el personal. EFE
