El ‘Arlequín’ cubista de Picasso se vende por 42,6 millones en una subasta en Nueva York

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Nueva York, 19 may (EFE).- El cuadro ‘Arlequín (Busto)’ del pintor español Pablo Picasso, de estilo cubista, se vendió este martes por 42,6 millones de dólares, en una subasta de arte moderno en Sotheby’s en Nueva York en la que era la obra más destacada.

La obra, que protagonizó una subasta fallida hace casi veinte años, estaba estimada en unos cuarenta millones de dólares y cumplió las expectativas al alcanzar ese precio de martillo, al que después se le sumaron comisiones e impuestos, tras una breve batalla de pujas.

Realizada dos años después de que el artista malagueño completara ‘Les Demoiselles d’Avignon’, en 1909; la pintura retrata a un arlequín con la barbilla apoyada en una mano, dibujado con formas geométricas de colores grises, ámbares y verdes. EFE

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