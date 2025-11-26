El ‘Black Friday’ no evitará una caída de hasta el 9 % de las ventas de autos en EE.UU.

Washington, 26 nov (EFE).- Las ofertas del ‘Black Friday’ no podrán rescatar la caída en noviembre de las ventas de automóviles nuevos en Estados Unidos, según los datos de las principales firmas de análisis del mercado, que anticipan una reducción de hasta el 9 %.

La firma Cox Automotive anticipó que este mes las ventas se situarán en 1.270.000 vehículos, un 7,8 % menos que en noviembre de 2024 y un 1 % menos que en octubre de este año. Por su parte, J.D. Power cifró las ventas en noviembre en 1.255.900 unidades, un 8,86 % menos que en 2024.

El analista de Cox Automotive, Charlie Chesbrough, explicó que la fuerte caída en noviembre es fruto de la desaparición de los créditos fiscales de los automóviles eléctricos, que fueron cancelados a finales de septiembre por la Administración del presidente Donald Trump.

Chesbrough también destacó en un comunicado que en los seis primeros meses de 2025, la demanda fue superior a lo esperado por las prisas de los consumidores por evitar la subida de los precios que provocarían la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Trump a las importaciones.

«Ahora, con más productos sujetos a aranceles sustituyendo el inventario existente sin aranceles, los precios están subiendo, lo que lleva a una ralentización de las ventas que podría prolongarse durante el resto del año y hasta el próximo», añadió.

El aumento de los precios provocado por los aranceles de Trump está afectando de forma negativa a las clásicas ofertas de ‘Black Friday’, el viernes que sigue al Día de Acción de Gracias, que se celebra mañana en EE.UU.

En declaraciones a CNBC, el analista de Edmunds.com, Joseph Yoon, afirmó que las ofertas este año no son tan generosas como en el pasado, por lo que «muchos compradores van a estar un poco desencantados».

Edmunds.com calcula que el precio medio de un vehículo nuevo en EE.UU. se situó en 51.345 dólares en octubre, un 3,9 % más que hace un año, aunque una vez contabilizados los descuentos que los fabricantes ofrecen, la cifra real es 49.150 dólares. En diciembre de 2019, la cifra era 38.669 dólares.

La firma también destacó que, aunque las cuotas mensuales en las ventas a plazos se han mantenido estables, esto solo ha sido posible porque los consumidores están asumiendo préstamos de hasta ocho años.

Estos préstamos duplican el interés pagado en comparación con los créditos a cuatro años, añadió Edmunds.com. EFE

