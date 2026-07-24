El ‘Brasileirão’ estrena el fuera de juego semiautomático y espera el retorno de Neymar

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São Paulo, 24 jul (EFE).- El Campeonato Brasileño inicia este fin de semana una nueva era con la incorporación del fuera de juego semiautomático, en una jornada marcada también por la posible vuelta de Neymar con el Santos, ante el Chapecoense en Vila Belmiro.

La nueva tecnología pretende ahorrar tiempo y evitar polémicas arbitrales sobre cómo el VAR tira las líneas del fuera de juego.

El sistema ya está listo para usarse en los 20 estadios de primera división, tras un proceso de ocho meses para instalar las cámaras y realizar diversas inspecciones y pruebas.

En el plano deportivo, el Palmeiras, líder destacado de la clasificación con siete puntos de ventaja sobre el Flamengo, cerrará el domingo esta vigésima jornada del ‘Brasileirão’ en casa ante el Atlético Mineiro, que viene de pinchar en su estadio ante el Bahía.

Después de mes y medio de parón por el Mundial, el equipo dirigido por Abel Ferreira ha vuelto con buenas sensaciones. El miércoles pasado, se impuso a domicilio con facilidad al Coritiba (1-3), con tres goles de internacionales paraguayos: dos de Maurício y uno de Ramón Sosa.

El conjunto paulista se ha reforzado durante este periodo de inactividad con el central argentino Alexander Barboza, que entró directo en el once frente al cuadro de Curitiba.

También ha intentado llevarse del Botafogo a Danilo Santos, que jugó el pasado Mundial con la Canarinha, pero el club de Río de Janeiro ha rechazado todas las ofertas por el centrocampista, formado precisamente en la disciplina palmeirense.

Su inmediato perseguidor, el Flamengo, recibirá el domingo en el Maracaná a un São Paulo en crisis y que se dejó remontar como local ante el Athletico Paranaense en la anterior fecha (1-2).

El cuadro rojinegro también ha regresado del parón con energías renovadas.

Goleó 0-4 al Chapecoense, colista, con un doblete de Pedro, que se quedó fuera de la convocatoria del seleccionador Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo a pesar de sus buenos registros goleadores.

Tras su excelente actuación en Chapecó, comentaristas y aficionados han declarado a Pedro como el mejor 9 que tiene Brasil en este momento.

Neymar, otra vez en el centro de la polémica

En la lucha por evitar el descenso, el sábado, habrá un duelo crucial entre Santos y Chapecoense en Vila Belmiro.

El club de Pelé está tan solo un punto por encima de la zona de descenso a segunda división, que ocupan en este momento Vasco da Gama, Mirassol, Remo y Chapecoense.

El técnico Cuca confía en el esperado retorno de Neymar, de nuevo en el centro de la polémica. El camisa 10 se reincorporó el viernes pasado al grupo, tras su cuarto y último Mundial, y empezó un plan físico individual para ponerse a punto.

De hecho, no viajó con el resto de sus compañeros a Valencia para el partido de ida de la repesca para octavos de final de la Copa Sudamericana contra el Universidad Central de Venezuela (UCV), disputado el martes.

Neymar, sin embargo, acudió ese mismo día a un torneo de póker en São Paulo, lo que provocó las críticas de la prensa y parte de la hinchada, que lo acusaron de falta de compromiso.

El exjugador del FC Barcelona, molesto, desveló el jueves que estaba en su día libre y recomendó a sus detractores que se ocupen de sus «propias vidas».

«Estaba de descanso. Pero siguen hablando, en fin. Me estoy preparando para entrenar. ¿Puedo entrenar o también van a seguir criticándome? Ocúpense de su propia vida», dijo con sorna en sus redes sociales.

El sábado tendrá la oportunidad de hablar en el campo.

– Partidos de la vigésima jornada del ‘Brasileirão’:

.Sábado: Athletico Paranaense-Internacional, Santos-Chapecoense y Vasco da Gama-Mirassol.

.Domingo: Cruzeiro-Botafogo, Bahía-Corinthians, Bragantino-Coritiba, Gremio-Fluminense, Flamengo-São Paulo, Remo-Vitória y Palmeiras-Atlético Mineiro. EFE

cms/apa