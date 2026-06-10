El ‘Cuadro 1’ de Millares alcanza 178.000 euros en su vuelta a las subastas tras 31 años

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Ginebra, 10 jun (EFE).- El ‘Cuadro 1’ del artista español Manolo Millares (1926-1972), obra emblemática de uno de los fundadores del grupo El Paso, se subastó este miércoles en Ginebra por 165.000 francos suizos (178.000 euros), después de 31 años fuera del mercado.

El cuadro de 1960 fue vendido por la casa suiza Piguet, después de ser subastado por Sotheby’s en 1988 y por Christie’s en 1995, y alcanzó en esta tercera venta un precio superior al estimado inicialmente, de entre 100.000 y 150.000 francos suizos (108.000-162.000 euros).

En la velada, Piguet subastó 37 lotes por los que obtuvo 1,8 millones de francos suizos (1,9 millones de euros), destacando también la venta de una mesa y una alfombra firmadas por el artista suizo Diego Giacometti que superaron el medio millón de francos (541.000 euros).

El cuadro de Millares estaba en manos de una colección privada en Suiza, aunque con anterioridad pasó por Dinamarca, Suecia o la misma España.

La obra, en arpillera desgarrada, cosida y anudada, pertenece a una etapa clave del pintor canario, aquella en la que comenzó a tener reconocimiento internacional y exponer en museos como el MoMA o el Guggenheim de Nueva York. EFE

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