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El ‘Cuadro 1’ de Millares sale a subasta en Suiza tras 30 años ‘desaparecido’ del mercado

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Ginebra, 7 jun (EFE).- La casa Piguet sacará a subasta el próximo miércoles 10 de junio en Ginebra una obra emblemática del artista español Manolo Millares (1926-1972), su ‘Cuadro 1’ que, tras pasar por varias galerías y colecciones de toda Europa, llevaba 30 años sin salir al mercado.

El cuadro, realizado en 1960 y procedente de una colección privada en Suiza, aunque con anterioridad pasó por Dinamarca, Suecia o la misma España, se pondrá a la venta con un precio estimado de entre 100.000 y 150.000 francos suizos (109.000-163.000 euros), pero la casa de subastas confía en que alcance valores aún mayores.

«Esperamos alcanzar los niveles más altos obtenidos por Millares en subasta», subrayó la responsable del departamento de pintura de Piguet, Adeline Bisch Balerna, en una presentación del cuadro a EFE.

La obra pertenece a una etapa clave del pintor canario, aquella en la que comenzó a tener reconocimiento internacional, según explicó la experta en arte.

«A partir de ese momento será expuesto en el MoMA, el Guggenheim (ambos en Nueva York) y gracias a él a su movimiento es como los artistas españoles de posguerra obtendrán ese reconocimiento mundial», explicó.

La obra, en arpillera desgarrada, cosida y anidada, representa según Bisch Balerna «los sufrimientos, las cicatrices y las reparaciones de la posguerra», periodo en el que Millares y otros artistas reaccionan contra el academicismo a través del arte informal y crean el grupo El Paso, de gran impacto para el arte contemporáneo.

«La obra es muy importante porque pertenece a un momento decisivo, un periodo de madurez del artista en el que encontramos todos los códigos de Millares: una paleta restringida, rojos que evocan casi la sangre, costuras y grandes aperturas», describió la representante de Piguet.

La pieza fue subastada por la casa Sotheby’s en 1988 y por Christie’s en 1995. EFE

abc/rml

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