El ‘Cuti’ Romero y su chilena: «Entreno cada día con Messi en Argentina»

Londres, 3 dic (EFE).- El argentino Cristian el ‘Cuti’ Romero, defensa y capitán del Tottenham Hotspur, habló sobre el gol de chilena con el que empató el partido ante el Newcastle United y dijo que entrena cada día con Leo Messi en Argentina y que se fija en él.

El central argentino anotó dos goles en el empate ante el Newcastle, el primero con un cabezazo y el segundo de chilena en el minuto 95 de partido.

«Entreno cada día con Messi en la selección y le veo. Ha sido un gol muy bonito», dijo Romero en declaraciones a «Sky Sports».

Con ese doblete, el ‘Cuti’ permitió que el Tottenham cortara una racha de tres derrotas consecutivas y levante un poco el ánimo de un grupo que solo ha conseguido una victoria en los últimos ocho encuentros.

En los últimos tres o cuatro partidos no hemos sido lo suficientemente buenos, pero me ha encantado la mentalidad que hemos demostrado hoy», reconoció el capitán de los ‘Spurs’. EFE

