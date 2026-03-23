El ‘no’ a la reforma judicial de Meloni va en ligera ventaja, según sondeos a pie de urna

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Roma, 23 mar (EFE).- El rechazo a la reforma judicial propuesta por el Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se sitúa en ligera ventaja frente a los votos favorables en el referéndum constitucional celebrado en Italia hasta este lunes, según los primeros sondeos a pie de urna.

La reforma judicial, clave para Meloni, obtendría un respaldo de entre el 47 y 51 %, por debajo de los votos en contra, que se situarían en una horquilla de entre el 49 y el 53 %, según un primer sondeo a pie de urna publicado por la televisión pública RAI.

Otros medios como el canal privado La7 coinciden en estas mismas previsiones, mientras que la encuesta publicada por la televisión Sky amplía el margen del no, que lograría entre un 49,5 y un 53,5 %.

Los colegios electorales han cerrado a las 15.00 hora local (-1 GMT) tras dos días de referéndum en todo el país para dar paso al escrutinio, que se desarrollará a lo largo de esta tarde.

La participación ha sorprendido a los analistas porque ha sido mucho más alta de lo que se esperaba, alcanzando al 58,57 % del censo, lo que confirma una gran movilización para votar.

Esta reforma es el gran proyecto de la legislatura para Meloni y, aunque fue aprobada por el Parlamento el pasado octubre, al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos ha necesitado ser avalada en esta consulta popular.

En resumidas cuentas, la nueva ley separa las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en Italia bajo la denominación de ‘magistrados’ y que pueden pasar de un cargo a otro en determinadas circunstancias, algo prácticamente insólito a nivel europeo.

Por otro lado divide en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, y establece el sorteo como método de elección de sus miembros, además de crear una nueva Alta Corte disciplinar para la judicatura.

La ley había suscitado el respaldo de las principales formaciones opositoras como el Partido Demócrata o el Movimiento Cinco Estrellas, así como de importantes sindicatos y de la Asociación Nacional de Magistrados, que reúne al 96 % de jueces y fiscales.

Meloni ha desvinculado su futuro político al resultado del referéndum y agotará la legislatura en 2027. EFE

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