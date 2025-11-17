El ‘No’ se impone en el referéndum de Ecuador, con el 20 % de votos escrutados

Quito, 16 nov (EFE).- El ‘No’ a las cuatro preguntas del referéndum celebrado este domingo en Ecuador a iniciativa del presidente Daniel Noboa se impone en las cuatro preguntas, incluida la que proponía establecer una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución, con el 20 % del escrutinio.

En la propuesta para la Constituyente, el ‘No’ mantiene una amplia ventaja (61,50 %) frente al ‘Sí’ (38,50 %), y la tónica se extiende para las otras preguntas relativas a la posibilidad de instalar bases militares extranjeras, donde el ‘No’ cuenta con el 59,94 % eliminar la financiación pública a partidos políticos (57,59 %) y reducir el número de asambleístas (53,15 %).

Noboa, promotor del referéndum, se encuentra siguiendo el avance del escrutinio en un hotel de la comuna de Olón donde tiene su residencia de playa y donde emitió su voto a primera hora de la mañana, mientras que Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, principal fuerza de oposición que hizo campaña por el ‘No’, sigue el conteo en la sede del partido en Quito. EFE

