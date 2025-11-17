El ‘No’ sigue delante en las cuatro preguntas del referéndum de Ecuador al 50 % escrutado

1 minuto

Quito, 16 nov (EFE).- Con el 50 % escrutado, el ‘No’ se mantiene en todas las preguntas del referéndum celebrado en Ecuador este domingo, en el que se preguntaba al electorado por, entre otras cuestiones, la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente que permita redactar una nueva Carta Magna que sustituya a la actual impulsada por Rafael Correa (2007-2017).

Respecto a esta cuestión en concreto, por ahora un 61,49 % opta por rechazar la propuesta impulsada por el presidente Daniel Noboa frente a un 38,51 % que vota a favor; una tendencia que se repite en el resto de preguntas, incluida la relativa a la instalación de bases militares extranjeras, donde el ‘No’ gana con 60,12 % frente al 39,88 % del ‘Sí’.

Noboa, promotor del referéndum, se encuentra siguiendo el avance del escrutinio en un hotel de la comuna de Olón donde tiene su residencia de playa, y en el que emitió su voto a primera hora de la mañana, mientras que Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, principal fuerza de oposición que hizo campaña por el ‘No’, sigue el conteo en la sede del partido en la capital Quito. EFE

af/fgg/eav