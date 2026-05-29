El ‘príncipe de la salsa’ lanza su primer disco inédito en 13 años en cúspide del género

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Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 29 may (EFE).- El ‘príncipe de la salsa’ Luis Enrique, conocido por su éxito ‘Yo no sé mañana’, presenta este viernes ‘El alma en clave’, su primer disco inédito en 13 años, con la impresión de que el género y la música latina están en la cúspide, según cuenta el cantante nicaragüense en una entrevista.

El artista adelantó a EFE la noticia del lanzamiento del álbum, grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico, lo que implica su primer disco completo de salsa después de ‘Jukebox’ en 2013. Desde entonces, ha percibido un cambio en la apreciación del género a nivel internacional.

«Yo creo que ha cambiado positivamente. Creo que la música latina está en un primer lugar hoy día, gracias a artistas como Bad Bunny y mucha otra gente que también, desde su escenario, ha venido sembrando una semilla que ha dado mucho fruto en los últimos años», manifiesta desde Miami, donde reside.

El cantautor, que con más de 30 años de trayectoria es uno de los artistas más reconocidos de Nicaragua, considera que «la música latina, hoy por hoy, es una tendencia», pues «la escucha mucha gente alrededor del mundo, incluso sin hablar español».

«No entienden mucho, quizás, lo que dice la letra, pero la música latina, indudablemente, por su ritmo, por su cadencia, por su sabrosura, está en el gusto del público internacionalmente», resalta.

Se adapta pero fiel a su esencia

El intérprete de éxitos como ‘Desesperado’, ‘Así es la vida’, ‘Tú no le amas, le temes’, ‘Dale un chance’, ‘Solo’, ‘No te quites la ropa’, reconoce que se ha adaptado a las tendencias actuales, pero asegura que ha conservado su esencia.

El nicaragüense, quien alcanzó su mayor fama con la canción ‘Yo no sé mañana’ en 2009, opina que se ha mantenido vigente en el gusto del público por ser fiel a sus canciones con un «sonido muy propio, una identidad propia».

«Sí he adaptado algo de las tendencias, o de la moda o de la sonoridad actual, aplicándola a mi raíz, a lo que yo soy, porque tampoco puedo dejar de ser yo. Yo tengo que seguir defendiendo quién soy, defendiendo mi personalidad como artista e intentar desde ahí hacer cosas», comenta.

Un disco con historias sociales y de amor

‘El alma en clave’ contiene 11 temas, incluyendo algunos que ya había adelantado, como ‘La foto’, ‘Ayúdame a entender’, ‘Dando y dando’ y ‘Nombre y apellido’, en colaboración con el rapero De La Ghetto.

El artista hizo este álbum al «decidir que este era el momento adecuado después de haber lanzado tanto sencillo», pues había publicado varias canciones como ‘La foto’, nominada al Latin Grammy en 2025.

Además de Miami, el cantante grabó el álbum en Venezuela y Puerto Rico, dos lugares que «representan una enorme influencia» en su música.

Los temas del álbum los describe como «historias de amor, historias en algunos casos un tanto sociales», que hizo «esencialmente, con el deseo de, además, proponer algo, una forma muy diversa de hacer la música de salsa».

«No me estoy enfocando nada más en poner a la gente a bailar. Sí, van a bailar, evidentemente van a bailar, pero también quiero decir cosas de una manera diferente», dice.

Luis Enrique adelanta que el disco contará con una segunda parte en una edición ‘deluxe’, además de una edición en doble vinilo, y que hará una gira que incluye destinos como las españolas Islas Canarias, Colombia y México. EFE

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