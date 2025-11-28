El ‘torso de varón herido’ viaja de Sevilla a Roma para reunirse con otros tesoros griegos

Roma, 28 nov (EFE).- La escultura helénica ‘Torso de varón herido’, conservada en el Museo Arqueológico de Sevilla, ha llegado a Roma para ser mostrada por primera vez con decenas de mármoles griegos en una exposición sobre el esplendor artístico de la Antigüedad.

La pieza, en mármol pentélico y datada en el siglo IV a.C, representa el torso de un varón atlético con una capa o ‘clámide’ sobre los hombros, que cae herido sobre la tierra.

Los datos históricos en su ficha del Ministerio de Cultura apuntan a que la obra procede del frontón de algún templo griego del sur de Italia que representaba el mito de Niobe, cuya soberbia hizo que sus hijos murieran asaetados por los dioses Artemisa y Apolo.

Esta escultura enriquecerá hasta el próximo 12 de abril una gran exposición en los Museos Capitolinos de Roma, que reúne alrededor de 150 obras griegas llegadas a la Ciudad Eterna en su época imperial pero después desperdigadas por otros lugares.

«Hemos traído 150 obras, aunque naturalmente había muchas más en Roma, que habían quedado dispersas por todo el mundo», explica a EFE el comisario de la exposición, Eugenio La Rocca.

A su parecer, «no es casual» que se haya transportado «por primera vez a Roma» esta «extraordinaria» estatua sevillana, al ser «una de las obras maestras» custodiada en su Museo Arqueológico. EFE

