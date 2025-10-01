El ‘trumpista’ Andrej Babis aspira a volver al poder en República Checa

Praga, 1 oct (EFE).- El magnate agroindustrial checo Andrej Babis, favorito en las elecciones de este vienes y sábado en la República Checa , busca volver al poder, tras cuatro años en la oposición, con un programa eurocrítico, antiinmigración y reticente a seguir armando a Ucrania.

El regreso del exprimer ministro, que se declara abiertamente «trumpista», puede alinear Praga con las posiciones prorrusas del gobierno húngaro de Viktor Orbán, aunque la gobernabilidad dependerá de alianzas que se prevén complicadas.

«Soy trumpista porque estoy de acuerdo con su programa (de Donald Trump)», afirma el populista que promete «gestionar el Estado como una empresa» y al que las encuestas dan como casi seguro ganador de las legislativas, con en torno a un 30 % de los votos.

Si bien no está claro aún si podrá encontrar socios para gobernar, en caso de asumir el Gobierno todo indica que Chequia cambiará la orientación occidental de su política exterior y de defensa, con posturas más prorrusas y críticas con Ucrania, como las de Eslovaquia y Hungría.

El magnate agroindustrial, de 71 años, adelantó en campaña que no mantendrá la iniciativa checa de adquirir en el mercado internacional secundario grandes cantidades de munición de artillería para las defensas ucranianas.

Además, el líder y fundador del partido ANO es un declarado aliado de Orbán, con el que puede intentar restablecer una posición más eurocrítica en el grupo de Visegrado (V4), compuesto por Hungría, Chequia, Eslovaquia y Polonia.

Sin cuestionar la adhesión de su país a la OTAN y a la UE, Babis se opone a la introducción del euro en República Checa.

En julio de 2024 fue uno de los fundadores del grupo ‘Patriotas por Europa’ en el Parlamento Europeo, al que pertenece no sólo el Fidesz (el partido de Orbán) sino otras formaciones nacionalistas como RN (Francia), Vox (España) o FPÖ (Austria).

Nacido en 1954 en Bratislava (Eslovaquia) en el seno de una familia bien situada y conectada con la entonces nomenclatura comunista, Babis pudo vivir, estudiar y trabajar en el exterior, antes de fundar -tras el regreso a la democracia en 1989- ‘Agrofert’, hoy el principal conglomerado agroindustrial del país.

En 2011, cuando ya había acumulado una fortuna de varios miles de millones de euros, este ingeniero industrial entró en política al frente de la llamada ‘Acción de Ciudadanos Descontentos’ (ANO), una iniciativa cívica que pretendía luchar contra la corrupción y el viejo ‘establishment’ político.

Babis fue viceprimer ministro y ministro de Finanzas en una coalición entre ANO y el partido socialdemócrata CSSD, entre 2014 y 2017, cuando su partido ganó las elecciones por primera vez, con un 29 %, y el magnate se convirtió en jefe de Gobierno (hasta 2021).

A principios de 2023, se postuló a la presidencia, pero fue derrotado rotundamente por el exjefe del Estado Mayor, Petr Pavel, hoy unos de sus principales críticos.

Babis ha sido investigado durante años por presunto fraude en un caso en el que un complejo vinculado a ‘Agrofert’ recibió dos millones de euros de fondos europeos destinados sólo a pequeñas y medianas empresas. En los próximos meses se espera una sentencia sobre este caso.

En 2024 recuperó la plena propiedad de Agrofert en 2024 tras haber colocado su conglomerado en dos fondos fiduciarios en 2017 para ser primer ministro.

En 2019, una auditoría de la Comisión Europea concluyó que el magnate influyó tanto de forma «directa» como «indirecta» sobre los fondos fiduciarios cuando era jefe de Gobierno.

En los últimos meses, Agrofert sufrió una serie de derrotas ante tribunales checos que confirmaron que Babis continuó controlando el negocio mientras era primer ministro.

El pasado, el magnate también ha estado rodeado de polémica, ya que documentos de la policía política checoslovaca (StB) lo identifican como colaborador bajo el alias de ‘Bures’.

Aunque él siempre lo ha negado y llegó a demandar a las instituciones que difundieron esa información, en 2018 un tribunal de Eslovaquia dictaminó que, según los documentos, su condición de colaborador es indiscutible.

El magnate se ha divorciado dos veces y tiene cuatro hijos, dos con su primera mujer, Beata, y dos con su segunda, Monika. EFE

