El ‘trumpista’ Andrej Babis vuelve al gobierno checo en coalición con eurocríticos

Gustavo Monge

Praga, 9 dic (EFE).- El ex primer ministro checo Andrej Babis, un declarado admirador de Donald Trump, vuelve a ocupar la jefatura del Gobierno, esta vez en coalición con dos formaciones eurocríticas, tras ganar su partido, el populista ANO, las legislativas de octubre, y prometer desvincularse de su empresa.

De 71 años, Babis, una de las personas más ricas de la República Checa, ya fue jefe del Gobierno de su país entre 2014 y 2017, y este martes ha sido nombrado por el presidente de la República Checa, Petr Pavel, en el cargo de primer ministro.

El jefe del Estado había condicionado este nombramiento a que el propietario único del holding agroindustrial Argofert, que recibe subvenciones millonarias de los fondos de la Unión Europea (UE) y del presupuesto checo, tome medidas para no incurrir en conflicto de interés.

Tras prometer que creará un esquema convenza tanto a la Comisión Europea como a la jefatura del Estado, para seguir obteniendo financiación pública, Babis dispone de 30 días, a partir de hoy, para desvincularse de Agrofert.

La semana pasada presentó un plan que incluye la transferencia de su holding, que emplea casi 40.000 personas y tiene un valor de mercado de unos 4.000 millones de euros, a un fondo independiente (‘blind trust’).

Durante anteriores pasos por el Ejecutivo, como ministro de Finanzas o primer ministro, Babis aparcó su holding en fondos fiduciarios, pero una auditoría de la Comisión Europea concluyó que el magnate influyó tanto de forma «directa» como «indirecta» sobre aquellos.

Al no estar el ‘blind trust’ regulado en la República Checa, Babis puede constituirlo en otro país, lo que ha levantado resquemores sobre dónde pagará impuestos.

El regreso del ex primer ministro, que se declara abiertamente «trumpista», puede alinear a Praga con las posiciones prorrusas y eurocríticas del gobierno húngaro, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán.

Su partido, ‘Acción de Ciudadanos Descontentos’ (ANO), ha cerrado un acuerdo de coalición con dos formaciones que rechazan el Pacto Verde Europeo (‘Green Deal’) y el acuerdo migratorio de la UE.

Con respecto a la postura hacia Ucrania, Babis señaló también que bajo su gestión reducirá el apoyo militar al país atacado por Rusia.

Todo apunta a que el nuevo Ejecutivo se inclinaría por seguir los pasos de los Gobiernos de Eslovaquia y Hungría, claramente contrarios a armar a Kiev y a usar los activos rusos congelados para financiar su defensa.

El líder y fundador de ANO es un declarado aliado de Orbán, de carácter pragmático y oportunista.

Si bien no se espera que cuestione la adhesión de su país a la OTAN y a la UE, sí se opone a la introducción del euro en República Checa.

En julio de 2024 fue uno de los fundadores del grupo ‘Patriotas por Europa’ en el Parlamento Europeo, al que pertenecen formaciones ultranacionalistas como el Fidesz de Orbán, el francés RN de Marine Le Pen, el español VOX de Santiago Abascal o el austríaco FPÖ.

Nacido en 1954 en Bratislava en el seno de una familia bien situada y conectada con la entonces nomenclatura comunista, Babis pudo vivir, estudiar y trabajar en el exterior, antes de fundar -tras el regreso a la democracia en 1989- ‘Agrofert’, hoy el principal conglomerado agroindustrial del país.

En 2011, cuando ya había acumulado una fortuna de varios miles de millones de euros, este ingeniero industrial entró en política con la fundación de ANO, una iniciativa cívica que pretendía luchar contra la corrupción y las elites políticas de entonces.

Babis fue vice primer ministro y ministro de Finanzas en una coalición entre ANO y el partido socialdemócrata CSSD, entre 2014 y 2017, antes de acceder a la jefatura del Gobierno en 2017, tras ganar su partido las elecciones por primera vez.

A principios de 2023, se postuló a la presidencia, pero fue derrotado rotundamente por Pavel, hoy uno de sus principales críticos y que ejercerá de contrapeso frente al magnate populista.

Babis ha sido investigado durante años, y absuelto en primera instancia, por presunto fraude con fondos europeos, y el Parlamento deberá decidir si le levanta la inmunidad, como pide la Justicia, para volver a ser investigado en el mismo caso.

También el pasado del magnate ha estado rodeado de polémica, ya que documentos de la policía política checoslovaca (StB) del régimen comunista lo identifican como colaborador bajo el alias de ‘Bures’.

El magnate, que habla alemán, francés e inglés con fluidez, se ha divorciado dos veces y tiene cuatro hijos. EFE

