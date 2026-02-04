El ‘zar de la frontera’ de Trump retira 700 agentes migratorios de Mineápolis

Washington, 4 feb (EFE).- El llamado ‘zar de la frontera’ de la Administración Trump, Tom Homan, anunció este miércoles que retirará a unos 700 agentes migratorios del estado de Minesota y de la ciudad de Mineápolis por la cooperación «sin precedentes» de las autoridades locales.

El anuncio llega después de constantes protestas de los ciudadanos contra una presencia que ha provocado dos muertes a tiros de ciudadanos inocentes y la detención y acoso de residentes, incluido menores en edad escolar. EFE

