El Águila y Cacahuatique se matriculan en cuartos de final

1 minuto

San Salvador, 1 nov (EFE).- El Águila y Cacahuatique se clasificaron este sábado a los cuartos de final del torneo Apertura salvadoreño a falta de tres jornadas para el fin de la etapa regular.

Apenas dos cupos libres restan para la fase de los ocho mejores.

El Águila, sexto con 26 puntos, derrotó a domicilio por 0-1 al campeón Alianza, que es tercero con 37 enteros.

Y Cacahuatique llegó a 27 puntos tras ganar por 2-0 a Hércules, noveno con 17.

Estos clubes se suman en la siguiente fase a Luis Ángel Firpo, Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), Alianza e Isidro Metapán.

Firpo liderato con 43 puntos tras vencer por 2-1 a Metapán, cuartos con 32.

El FAS se impuso en la cancha de Inter por 0-2 y ocupa el segundo puesto con 38 puntos. Sus rivales yacen en el undécimo con 15. enteros.

El Municipal Limeño llegó a 24 unidades y ocupan la séptima plaza después de ganar por 0-1 al Zacatecoluca, colista con 13.

El único empate de la jornada lo firmaron sin goles Platense y Fuerte San Francisco, que se quedaron en la octava y décima posición con 22 y 16 puntos, respectivamente.

La clasificación de goleadores la lidera el salvadoreño Juan Argueta con 10. El trinitense Jomal Williams y el colombiano José Erik Correa le siguen 9 cada uno. EFE

