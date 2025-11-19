El Índice de Desempeño Climático corona a Dinamarca y certifica el desplome de EE. UU.

Redacción Medioambiente, 19 nov (EFE).- Dinamarca encabeza en cuarta posición -los tres primeros puestos están vacantes- el Índice de Desempeño del Cambio Climático (CCPI por sus siglas en inglés), clasificación que muestra el comportamiento más activo en la lucha contra el cambio climático y en la que EE. UU. se desploma hasta la posición número 65.

El documento, que analiza anualmente la implicación de más de 60 gobiernos de todo el planeta responsables del 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo elaboran más de 450 analistas, expertos en clima de ONG e instituciones científicas, lideradas por Germanwatch, NewClimate Institute y CAN International, y clasifica a los países en función de cuatro categorías: la reducción de GEI, las políticas climáticas, el desarrollo de las energías renovables y la contención en el uso de la energía.

El primer CCPI fue publicado en 2005 y desde entonces los primeros tres lugares de esta clasificación se dejan en blanco como muestra de que, según el equipo que lo impulsa, ningún país hace lo suficiente en beneficio del planeta.

Dinamarca encabeza formalmente la tabla gracias a su ambicioso plan de reducción de emisiones de GEI que aspira a recortarlas en un 70 % para 2030 respecto a las cifras de 1990, así como al potente desarrollo de energías renovables, que incluye un apoyo masivo al coche eléctrico así como la instalación de aerogeneradores en el Mar Báltico y en el Mar del Norte.

Le siguen el Reino Unido -que ha recortado sus emisiones de GEI a la mitad y asegura que llegará hasta el 81 % en 2035-, Marruecos -por su apoyo a la energía fotovoltaica y sus inversiones en movilidad sostenible- y Chile -el primer país iberoamericano que figura en la lista-.

Estados Unidos, a la baja

El CCPI critica a Washington por el «retroceso» en sus políticas climáticas «tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca» que no solo ha afectado a EE. UU. a la hora de recibir «calificaciones muy bajas en todos los ámbitos», sino también a otros países que están recibiendo la «presión» norteamericana para «ralentizar sus propias transiciones».

Trump confirmó la salida de EE. UU. del Acuerdo de París por segunda vez -ya lo hizo cuando ganó su primer mandato, a pesar de que la administración Biden devolvió posteriormente el país al tratado climático- aunque esta circunstancia no se hará formalmente realidad hasta el próximo mes de enero.

La COP30 que se desarrolla en Brasil ya no ha contado con una delegación del gobierno estadounidense, pero sí de algunos observadores independientes.

Estados Unidos figura en el antepenúltimo lugar de la lista del CCPI, justo por detrás de Rusia y únicamente por delante de Irán y de Arabia Saudí, que cierran la clasificación.

El papel de España

España aparece bien situada, en el décimoprimer puesto, tras ganar cinco posiciones respecto al año pasado, entre otros factores gracias a los nuevos récords en el crecimiento de la energía solar y la eólica.

Las renovables, según datos oficiales, suponen hasta el 56 % de la electricidad generada y tienen cada vez mayor peso en la red española.

Además, sus emisiones de GEI han descendido en los últimos años, una circunstancia apoyada sobre todo en la Ley de Cambio Climático de 2021, si bien el informe pide un compromiso «aún más firme» del ejecutivo a la hora de eliminar los combustibles fósiles y «mayor apoyo» a las iniciativas locales de autoconsumo.

Pese a los problemas para continuar la lucha contra los efectos del cambio climático, los redactores del CCPI han destacado el contraste entre las cifras actuales recogidas por este último informe respecto a las de hace diez años «cuando las proyecciones solo apuntaban hacia arriba» en las cifras de emisiones y el desarrollo de las energías renovables era mucho más incierto. EFE

