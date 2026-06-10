El árbitro vetado por Estados Unidos es recibido como un héroe a su regreso a Somalia

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(Añade la reunión con el presidente somalí y otros actos)

Nairobi, 10 jun (EFE).- El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial de fútbol, fue recibido este miércoles como un héroe a su regreso a Somalia.

Decenas de personas -incluidos aficionados, periodistas y autoridades- dieron la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital, Mogadiscio, al colegiado, que debía convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo, según imágenes difundidas por medios locales.

Embutido en un chándal negro de la FIFA, el árbitro recibió ramos de flores y una gran bandera nacional que se acabó poniendo a modo de capa.

«No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré», afirmó Artan en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí.

«Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia», aseguró.

El árbitro agradeció, asimismo, las muestras de apoyo recibidas en los últimos días tras conocerse la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses.

El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, recibió en su oficina a Artan, a quien le reafirmó el «apoyo absoluto» del Gobierno y el pueblo somalí por su «distinguida carrera deportiva global», según informó la Agencia Nacional de Noticias Somalí (SONNA).

Por su parte, el ministro somalí de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, subrayó en el aeropuerto que Artan «ha elevado el nombre del pueblo somalí» y afirmó que el revés sufrido «no lo detendrá» en su carrera profesional.

También el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, expresó su respaldo al colegiado y manifestó su deseo de que llegue a convertirse en «el mejor árbitro del mundo».

Miles de personas abarrotaron después el estadio de Mogadiscio para dar una calurosa bienvenida al colegiado, portando banderas nacionales y carteles en los que aparecía la foto de Artan junto al mensaje «Juntos en solidaridad».

El caso del árbitro provocó una fuerte reacción en Somalia después de que las autoridades estadounidenses impidieran su entrada al país el pasado 6 de junio tras aterrizar en Miami procedente de Estambul.

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que el árbitro fue considerado «inadmisible» por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.

El Gobierno somalí calificó el martes de «lamentable» el incidente y anunció gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones a Washington y a la FIFA.

Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), iba a convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido mundialista.

La Copa del Mundo comienza este jueves y se disputará hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. EFE

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