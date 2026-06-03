El éxito de las escritoras latinoamericanas, una suma de esfuerzos compartidos

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Madrid, 3 junio (EFE).- El éxito internacional en los últimos años de la literatura latinoamericana hecha por mujeres es resultado, además de su evidente talento, de una suma de esfuerzos compartidos por movimientos sociales, nuevas editoriales y librerías independientes, y clubes de lectura físicos y virtuales.

Así lo señalaron este miércoles varios expertos durante la conversación ‘Panorama actual de la internacionalización de las autoras latinoamericanas de narrativa’, organizada por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) en la Feria del Libro de Madrid.

“Las mujeres siempre hemos escrito, siempre hemos publicado, siempre hemos sido lectoras. Esto ha sucedido en condiciones adversas, al margen. Siempre tratando de lograr un espacio compitiendo con los trabajos de cuidado y el trabajo doméstico”, destacó la colombiana Alejandra Soriano Wilches, consultora en políticas públicas culturales.

Para Martín Gómez, experto en tendencias del mercado editorial, el movimiento ‘Me Too’ en la década pasada fue clave para iniciar una transformación cultural que permitió centrar la atención en «la cuestión de la mujer».

A partir de la sacudida que el movimiento feminista tuvo surgieron editoriales independientes con un «sesgo positivo hacia lo femenino».

Un ejemplo es la editorial Navaja Suiza, que surgió en 2017 con la intención de publicar en España a los autores y títulos por los que los grandes grupos editoriales no apostaban, muchas de ellas mujeres.

«Hay que recalcar que es una revolución hecha desde abajo», dijo la fundadora de esa editorial, Bárbara Espinosa.

Señaló que gracias a sellos como el suyo se abrió la puerta a nuevas voces y más tarde «los grandes grupos editoriales se sumaron a un éxito».

«Sin lectores no hay libro», recordó Soriano Wilches, que remarcó la importancia que tienen las librerías independientes y clubes de lectura cuya vocación va más allá de lo económico.

Desde su punto de vista, han convertido a la lectura en una verdadera experiencia y lugar de encuentro, tanto físico como virtual, para las mujeres con gustos afines.

Subrayó que para que las mujeres en Latinoamérica sigan escribiendo primero tienen que tener tiempo, para el ocio, para leer y luego para escribir.

Y destacó que, para que las mujeres puedan crear en la misma proporción que los hombres, es fundamental redistribuir el trabajo doméstico y de los cuidados. EFE

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